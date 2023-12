INE ordena retiro de portada «nazi» contra Sheinbaum

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una una resolución ordenando el retiro del ejemplar 3678 de la revista «Siempre» y su nota editorial en línea, tras alegaciones de que la publicación contiene símbolos que promueven el discurso de odio.

También puedes leer: INE ordena a Xóchitl Gálvez bajar encuesta falsa de sus redes sociales

En dicho tomo de la revista dirigida por Beatriz Pagés Rebollar, la silueta de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, fue presentada con una cinta roja enmarcada por la esvástica nazi.

La denuncia inicial fue presentada por el partido Morena, que acusó a Pagés, y a los responsables de la edición impresa por publicar contenido que, según el partido, incita al odio y desalienta el voto a favor de Morena y su candidata.

Aunque la medida cautelar sobre la promoción en internet no fue concedida debido a que la publicación ya no está en línea, se ordenó el retiro del ejemplar impreso en un plazo de 24 horas. La Comisión argumentó que la publicación no se ampara en la libertad periodística y podría afectar los derechos político-electorales de Morena y su candidata.

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, celebró la medida tomada por la Comisión y acusó a Pagés de estar «bien identificada con la derecha recalcitrante que usó la discriminación y el odio», divulgando una portada que calificó como «deshonesta y ultrajante».

El pasado domingo, un numeroso grupo de ciudadanas y ciudadanos, incluso personas opositoras ala actual precandidata de Morena, firmaron un desplegado dirigido a la opinión pública exigiendo el retiro del ejemplar de la revista «Siempre» y solicitando que su directora ofrezca una disculpa «a todas las personas y grupos a los que ofendió con su publicación».

La resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios de comunicación en el contexto electoral, destacando la importancia de evitar la promoción de discursos que puedan afectar la integridad de los procesos democráticos.

Foto: Archivo El Ciudadano

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com