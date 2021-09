Inés Gómez Mont se defiende: Nunca me he robado un peso

La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, aseguró que son falsas las acusaciones que las autoridades mexicanas han formulado en su contra. Afirmó que nunca ha recibido dinero de contratos públicos y jamás ha tenido tres mil millones de pesos.

A través de un comunicado publicado la noche del 28 de septiembre en su cuenta de Instagram, Gómez Mont indicó que bajo ningún concepto pertenece al crimen organizado. A su decir, sin ninguna justificación fue colocada en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista, lo que considera injusto.

“Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado”, manifestó la conductora Inés Gómez Mont.