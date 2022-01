Inés Parra es libre de expresarse, afirma bloque morenista de Puebla

El bloque morenista de Alejandro Armenta Mier, Abraham Quiroz Palacios y Raymundo Atanacio Luna se desmarcaron de las supuestas declaraciones e incitaciones que ha hecho su compañera de partido, Inés Parra Juárez, respecto al tema del Derecho al Alumbrado Público (DAP).

La diputada federal por el Distrito 04, con cabecera en Ajalpan, ha sido acusada de alentar a los ciudadanos de la región a tomar las plazas públicas para exigir el freno “del impuesto neoliberal”.

El senador Alejandro Armenta Mier, comentó que se mantendrá al margen en cuanto a los señalamientos que se han hecho en contra de la diputada federal Inés Parra, sobre su invitación a los municipios de la Sierra Negra a protestar en contra del DAP.

Pidió buscar la reconciliación entre todos los integrantes de partido y trabajar en bienestar de la sociedad. Llamó a todos sus compañeros morenistas a impulsar acciones y emitir posturas que ayuden a salvaguardar los derechos humanos.

Por su parte, el diputado federal, Raymundo Atanacio Luna, se dijo respetuoso de las declaraciones que ha hecho su compañera Inés Parra, sobre tomar las plazas públicas para exigir la derogación del DAP; sin embargo, dijo que ella era libre de expresarse o tener acercamientos con la sociedad desde su cargo público, en torno a cualquier asunto, porque “tiene voz calificada”.

Independientemente del partido, llamó a que exista más comunicación entre las autoridades y la ciudadanía, como se hacía durante las campañas políticas, para que temas que impacten de forma negativa en contra de la sociedad puedan resolverse sobre la mesa, en asambleas, y no tenga que recurrirse a los actos de violencia.

Lamentó que los gobiernos municipales busquen aumentar los impuestos cuando desde la Federación, a través del Paquete Económico, “se aprobó para las entidades federativas no menos de 7.5 billones de pesos para todos los estados y municipios del país”.

El doctor Abraham Quiroz Palacios, excandidato por Morena a la gubernatura del estado, señaló que más allá de la opinión de una persona, el origen del tema se remonta hasta su promoción y aprobación en el Congreso del Estado, donde faltó trabajo por parte del representante de la bancada en el Legislativo, para convencer a sus compañeros de pronunciarse en contra.

“Creo que no hubo un voto consciente por parte de los compañeros legisladores. No pensaron en que esto se traduce en una carga tributaria mayor para los ciudadanos en general. Los diputados de Morena tienen la obligación de consultar previamente a sus bases para tomar una decisión y no lo hicieron en esta ocasión,” destacó.