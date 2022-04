Infantes, lejos de ser prioridad para la Comisión de la Familia en Congreso poblano

Para los diputados del Congreso del Estado, en específico quienes integran la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, no es importante acudir a las reuniones para desahogar temas relacionados con la infancia poblana.

El Ciudadano México documentó que en siete meses que lleva en funciones la LXI Legislatura, únicamente se aprobaron tres de las 15 iniciativas que se han realizado a favor de este sector, y sólo una -que corresponde al Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC)- está publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Este viernes, la sesión de Comisión de la Familia tuvo que ser suspendida por la falta de quórum, al presentarse sólo tres de los siete diputados que la conforman: la presidenta Mónica Rodríguez Della Vecchia (PAN); la secretaria, Eliana Angélica Cervantes González (Morena) y Nancy Jiménez Morales (PAN).

Rodríguez Della Vecchia lamentó la indiferencia de los diputados en este y en otros temas, y recordó que la única manera que tienen como legisladores para hacer cambios por la ciudadanía es a través del cumplir con sus obligaciones.

“Es muy importante lo que están viviendo hoy las niñas, niños y adolescentes en México. No es un tema menor la familia, no es un tema menor la niñez. Qué lástima que no todos los diputados estén interesados en esto. Todas las cosas que podemos hacer en este Congreso es a través de legislar, trabajar y asistir a las comisiones”