Informa Miguel Barbosa que tiene covid-19, pero va “muy bien”

Por Alexis Lira Reyes

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó este lunes que dio positivo a covid-19, por lo que se encuentra en su casa, aunque tiene síntomas menores.

En videoconferencia de prensa matutina explicó que su condición de salud va “muy bien”, ya que no ha tenido problemas relacionados con la oxigenación y temperatura, aunque se encuentra en tratamiento médico.

“Quiero informar me hicieron una prueba PCR y salí positivo a covid, estoy en casa trabajando, no tengo ningún síntoma por lo cual esté alterada mi condición de salud, me siento muy bien, estoy oxigenando bien, temperatura bien y estoy tomando los medicamentos para las secuelas de este padecimiento”

Miguel Barbosa Huerta

Gobernador