Informa Secretaría de Salud sobre casos de Ómicron en México

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, informó que hay 23 casos de coronavirus con la variante ómicron en México, los cuales se concentran en cuatro estados; no obstante hay un caso sospechoso en Sinaloa, cuyos resultados de la muestra está en proceso. Destacó que los 23 contagios confirmados con la nueva cepa tienen síntomas leves y no han sido hospitalizados y que el 70 por ciento de éstos no estaban vacunados contra covid-19.

Informe de Salud

Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó sobre la actualización de medicamentos para el sector salud que “sigue su curso”. Gracias al reforzamiento del Gobierno, en especial la participación de Guardia Nacional, Sedena y Marina, la entrega de medicamentos se aceleró en todo el país, dijo el funcionario.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que la tendencia de reducción en los casos de coronavirus covid-19 en México, se ha mantenido desde hace varios meses; sin embargo, afirmó que se vigila constantemente en caso de que haya algún cambio.

Agregó que la ocupación hospitalario se redujo un 91 por ciento, pues «en este momento» hay poco más del 10 por ciento de las camas covid ocupadas y destacó que desde agosto se están alineando los protocolos de reconversión hospitalaria .

«Lo que vemos es una tendencia de reducción sostenida desde hace barios meses, pero desde el luego siempre estamos vigilando el posible cambio en esta tendencia» Salud, Hugo López-Gatell

Subsecretario de Salud

Ómicron en México

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló que el 70% de las personas con la variante no estaban vacunadas contra covid-19, por lo que llamó a la población a aplicarse la inyección si es que están rezagados.

Casos de Ómicron por entidad

En Tamaulipas la muestra es de una mujer de 48 años, la cual no estaba vacunada.

En Sinaloa la muestra está en secuenciación.

En el Edomex hay cuatro hombres y dos mujeres con la variante y ninguno de ellos vacunado.

En CDMX, 10 hombres y 6 mujeres están contagiados con Ómicron y el 56% no cuenta con la protección de la vacuna.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hoy participará en una reunión virtual, convocada por el gobierno de Estados Unidos, para conversar sobre la variante ómicron. Resaltó que la llamada a través de Zoom, a las 09:30 horas, y contará con la asistencia del secretario de Estado, Antony Blinken.

▶️ #ConferenciaPresidente | Esta mañana, el canciller @m_ebrard destacó los avances en el abastecimiento de biológicos a casi un año del primer arribo a México:



Más de

✅195 millones de vacunas,

✅81 millones de personas vacunadas,

✅54 millones de dosis envasadas en 🇲🇽. pic.twitter.com/xEH2O8X43t — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) December 21, 2021

Vacuna Patria

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez, presentó ayer los avances en la realización de la vacuna contra coronavirus Patria e hizo un llamado a la población a participar como voluntarios en la investigación. «Que la gente sepa que se requiere de su colaboración sobre todo los que no se han vacunado pueden tomar parte de este protocolo», afirmó.

INE y la revocación

El Presidente dijo que la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre posponer la revocación de mandato, son «tácticas dilatorias no muy serias», por lo que confío en que finalmente sí se realizará la consulta ciudadana, debido a que ya está en la Constitución. «Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, van a aplicarse, se va a aplicar este método democrático, son tácticas dilatorias no muy serias que digamos, pero ya está en la constitución y es muy importante que quede establecido».

También señaló que si el INE se negara a realizar la revocación de mandato, los ciudadanos organizados podrían realizar la consulta, porque él ganó la elección por el pueblo que lo eligió.

Litio

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay un plan B respecto al litio para que quede en manos de México si es que los legisladores votan en contra de su iniciativa de reforma eléctrica.

“Si los legisladores deciden actuar en contra de esta iniciativa que es, no voy a decir que antipatriota, pero sí contraria al interés nacional, sí tenemos nosotros ya para este caso del litio un plan B, de modo que lo del litio que no se hagan ilusiones, porque va a quedar en México”, puntualizó. Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

#ConferenciaPresidente | Con la #ReformaEléctrica el litio quedará como mineral estratégico de la Nación para su desarrollo y no se entregarán concesiones ni contratos para su explotación, afirmó el presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/gFgbaSdIiA — CFEmx (@CFEmx) December 21, 2021

Refugiados y demanda de armas

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este año la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha recibido 123 mil 187 solicitudes de refugio, lo que representa un aumento de casi 300 por ciento, respecto al año pasado, cuando se recibieron 41 mil 230 en total. «Solo aclarar que el que solicite refugio no quiere decir que tengas que estar en una instalación del INM (Instituto Nacional de Migración). Lo único que tienes que hacer es permanecer en la entidad», agregó.

Marcelo Ebrard también destacó la demanda de México contra compañías de armas de Estados Unidos en la que señaló que se favorece el tráfico de armas en nuestro país vinculado a la violencia. También las compañías están financiando los videojuegos para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes, denunció el canciller.

El canciller, confió en que México ganará la demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos, que se realizó en agosto de este año, por comercio negligente e ilícito. «Esta demanda la vamos a ganar. El supuesto de la industria era que no la iba a admitir la Corte. Tiene su riesgo pero los argumentos de México tienen la simpatía de la mayoría de la población por lo que estamos viviendo», afirmó.

