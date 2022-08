Inicia proyecto de conectividad a internet en México

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Durante el inicio de encuentros con trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será una gran contribución instalar antenas, en una primera etapa del proyecto, para llevar internet a todos los pueblos del país.

El primer mandatario reafirmó que la conectividad es una revolución porque todavía en muchas localidades es necesario subirse a las lomas para recibir la señal.

Encuentro con trabajadores de la CFE

El presidente informó que iniciará una gira para reunirse con trabajadores de la CFE en las distintas regiones del país, desde Chiapas, Veracruz, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León.

Mencionó que gracias a la nacionalización de la industria eléctrica, actualmente 96.6 por ciento de la población tiene servicio de luz.

“Les explico esto porque no es una relación así obrero-patronal, no. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que tiene como propósito servir al pueblo de México, no tiene afanes de lucro; no es Iberdrola»