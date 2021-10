Innecesaria, regulación de «autos chocolates» en Puebla: Barbosa

Por Marisol Córdoba

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta afirmó que para Puebla no es necesaria la regulación de «carros chocolates«, acción que calificó de “controvertida”, que no comparte debido a que es una realidad, pero en los estados fronterizos; y este tipo de acciones pueden vulnerar la certidumbre y planta productiva automotriz en Puebla, y afectaría la movilidad de la economía en el estado, aseveró en conferencia de medios virtual de este inicio de semana.

“Yo creo que Puebla no necesita, para Puebla no es necesaria un asunto de regularización de vehículos extranjeros. Es una realidad en los estados fronterizos. Es una decisión correcta. Como se hizo para esos estados»

«En Puebla yo no comparto que pueda haber ese tipo de acciones, por cuestiones de certeza jurídica, seguridad jurídica y que no afecte nuestra planta productiva, necesitamos que se mueva la economía y que no se afecte la compra-venta de vehículos”}

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador poblano