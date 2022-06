Inseguridad ya rebasó a Eduardo Rivera: Roberto Solís, diputado

Roberto Solís Valle, presidente de la comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, aseguró que la inseguridad en la ciudad de Puebla «ya rebasó» a la administración municipal que encabeza el panista Eduardo Rivera Pérez.

Después de la balacera registrada el pasado 28 de junio durante la jornada de vacunación de menores, el legislador por Morena lamentó que la autoridad municipal «no esté haciendo su trabajo».

Al respecto, Solís Valle señaló como responsable del acontecimiento al Ayuntamiento de Puebla por no implementar las medidas de seguridad necesarias para prevenir el ataque.

A su vez, reprochó que el edil no reconozca las condiciones de inseguridad que imperan en la Angelópolis.

En tanto, precisó que al alcalde de Puebla «no le importa» la seguridad de los ciudadanos, pues argumentó que al momento la administración municipal no ha invertido recursos en materia de seguridad.

Por lo anterior, dijo, los poblanos se sienten inseguros en las calles, lo cual, aseveró se debe a la falta de cercanía con los ciudadanos por parte de Rivera Pérez a quien señaló por estar «haciendo campaña».

«La percepción de seguridad en Puebla está mal, los poblanos no sienten que su autoridad haga algo en el tema de seguridad, por estar haciendo campaña, no le interesa la seguridad, no se ve que quieran trabajar en tema de seguridad porque no le quieren invertir»