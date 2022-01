Inservibles, pólizas de protección en gobiernos panistas: Desarrollo Rural

El uso de pólizas de seguro para proteger a los trabajadores del campo ante la pérdida de sus cultivos por desastres naturales no eran funcionales, pues su contratación superaba los 250 millones de pesos al año y no se entregaban en tiempo y forma, afirmó Ana Laura Altamirano Pérez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural.

“Ahora el apoyo se entrega en la mano a las y los productores. Esto no hubiese ocurrido si se continuaran dividiendo las costosas pólizas de seguro de hasta 280 millones de pesos anuales, donde la respuesta por parte de las aseguradoras era en no menos de dos meses, y eso para decidir si se aplicaba o no la indemnización”, detalló la funcionaria.

Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso del Estado, como parte de la glosa del Tercer Informe del gobernador Miguel Barbosa Huerta, presumió el Programa para la Atención a Siniestros Agroclimáticos en el Campo Poblano.

En los gráficos de su exposición, se observó que el 2017 fue el año más complicado para el campo poblano, pues a pesar de la contratación de un seguro de 304 millones de pesos, sólo se entregaron 111 millones de pesos.

Sin embargo, en 2019 de los 191 millones de pesos que costó el seguro, sólo se usaron 52 para las indemnizaciones. Esta situación comenzó a revertirse a partir del 2020.

Puntualizó que durante 2021 se destinaron 70 millones de pesos para indemnizar a 41 mil productoras y productores afectados.

Explicó que para el caso del Huracán Grace se entregaron 31 mil 133 indemnizaciones, por el daño que sufrieron los cultivos cíclicos y árboles frutales al menos 68 municipios de la Sierra Norte, Sierra Nororiental y Sierra Negra.

Los 9 mil 867 apoyos restantes fueron por daños de sequía, granizo, helada y vendavales que sufrieron 22 demarcaciones en la entidad. Asimismo por el caso del socavón en Juan C. Bonilla, en donde se apoyó a las y los productores afectados que cultivaban alfalfa, maíz, flor y pasto.

Al responder la pregunta del diputado Carlos Navarro Corro (PSI), añadió que en la actual administración toda clase de apoyo se entrega de manera directa, sin intermediarios, por medio del equipo técnico conformado por más 500 personas que realizan visitas a los municipios dedicados al campo.

Financiamiento a campesinos con tasa del 7%

Ana Laura Altamirano Pérez, señaló que Puebla cuenta con tres tipos de financiamiento para fortalecer la capitalización de las actividades agropecuarias diferenciadas por tipo de productor.

Dijo que para los pequeños productores que tienen acceso a la banca comercial se otorgaron microcréditos con una tasa del 7 por ciento anual, que van de los 6 mil a los 30 mil pesos.

“Esta tasa equivale únicamente a la recuperación del valor del dinero en el tiempo, entregando un monto de 4 millones 524 mil pesos aplicado a 675 créditos para productoras y productores de las cadenas ajo, berries, café, chile y haba”, detalló la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Para la mediana empresa agroalimentaria y rural, se entregaron 39 millones de pesos en garantías líquidas que detonaron 285 millones de pesos para proyectos en la mixteca, centro y sierra nororiental, en apoyo de 6 mil 879 productoras y productores.

