Insisten en frenar reelección de Meza Cruz en sindicato de burócratas

El proceso interno para elegir el comité que se encargará de renovar la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepyod) suma dos impugnaciones en las que se acusa de manera directa Virginia Socorro Meza Cruz, la líder sindical que busca la reelección.

“En el Movimiento por la Democracia y Unidad sindical nos vimos obligados a interponer ante el Tribunal de Arbitraje del Estado la impugnación legal, acompañada de más de 1500 firmas de trabajadores, contra todo el proceso de elección del Comité electoral”.

Blanca González, representante del movimiento Unidad Sindical, dijo en rueda de prensa que se pronuncian contra todo acto de corrupción que se pretende en la organización, así como en contra de las “irregularidades llevadas a cabo por la Secretaria General del Sindicato y miembro del comité ejecutivo, Virginia Socorro Meza Cruz, al imponer a un Comité Electoral a modo”.

Agregó que la elección del comité que se encargará del registro de las planillas “estuvo plagada de irregularidades”, como convocar a la asamblea sólo 24 horas antes, cuando la ley dispone que debe realizarse con 10 días de anticipación.

Especificó que en la asamblea para elegir comité, realizada el 16 de noviembre, no se les permitió la entrada para dar fe de que no se encontrarán personas ajenas al sindicato, y los escrutadores fueron elegidos por la secretaria general y no por la asamblea.

Blanca González agregó que hubo más de 2 mil votos en 2 minutos y la votación fue a mano alzada, no por sufragio secreto, como establece la ley.

Foto: Humberto Aguirre

