Inspírate en Katya Echazarreta, ¡primera astronauta mexicana!

La primera astronauta mexicana en viajar al espacio, Katya Echazarreta, este día fue visibilizada a nivel nacional, al recibir las llaves de la Ciudad de México por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tras reunirse previamente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

La joven de 26 años de edad compartió parte de su vida a las alumnas beneficiarias de la beca Leona Vicario. Les mencionó que desde los 7 años emigró a los Estados Unidos, donde creció y poco a poco se acercó, a través de sus estudios, a su sueño de ser astronauta.

Que nadie les diga que no pueden hacer lo que ustedes quieren ser; que nadie les pare sus sueños, las mujeres podemos llegar a dónde queramos llegar. Muchas gracias @katvoltage por tu plática inspiradora. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/kFZoY3vBja

Ella empezó a estudiar más sobre el universo para comprenderlo, y desde muy pequeña supo que su destino era viajar al espacio; sin embargo, dijo que sus profesores universitarios le decían que esa carrera era de hombres.

«Me decían con palabras muy directas, palabras muy honestas, que estas carreras no eran para mujeres y que las mujeres no deberían estar ahí, me decían que yo estaba desperdiciando un lugar de un hombre que si se lo merecía»