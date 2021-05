Insta Morena a FGR a ejercer acción penal contra Cabeza de Vaca

Por Lorena Vázquez

Este día, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reiteró que el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, no tiene fuero; por tal, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que ejercer acción penal en su contra.

Mier Velazco destacó, en su cuenta de Twitter que debido al desafuero de Cabeza de Vaca, el Congreso de Tamaulipas tiene que asignar a un nuevo mandatario interino.

Cabe precisar que lo anterior lo justificó el diputado federal, al compartir fragmentos del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

“Los efectos a los actos de la @Mx_Diputados no se rigen por un desechamiento; Cabeza de Vaca no tiene fuero”

Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional que presentó el Congreso de Tamaulipas, que tenía como propósito, definir el fuero del gobernador Cabeza de Vaca.

“Para mí no tiene fuero. Se erigió la Cámara de Diputados como Jurado de procedencia y ya decidió

Los efectos a los actos de la @Mx_Diputados no se rigen por un desechamiento; Cabeza de Vaca no tiene fuero. La FGR debe ejercer la acción penal y el Congreso de Tamaulipas debe nombrar un gobernador interino conforme el artículo 84 de la Constitución del estado. pic.twitter.com/ZAQzTWejtU

Además, este lunes por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que Francisco García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero; por ello, la FGR debe actuar por el delito de defraudación fiscal equiparada en contra del gobernador tamaulipeco.

“Bueno, entonces lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar. No sabía yo de la resolución de la SCJN, si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México