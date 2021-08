Interpol busca a los Jenkins, afirma el nuevo patronato UDLAP; ficha roja, aún inexistente

POR ISRAEL VELÁZQUEZ

El Nuevo Patronato de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) informó que la Fiscalía General de la República solicitó a la Interpol la emisión de una Ficha Roja de captura contra seis integrantes de la familia Jenkins de Landa; sin embargo, en la página de Interpol, consultada esta mañana, no existía aún la ficha roja.

De acuerdo con el comunicado del nuevo patronato de la UDLAP, la ficha roja es para localizar en más de 190 países a Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, así como a Roberto, Juan Guillermo Eustace, Margarita, Juan Carlos y María Elodia, todos Jenkins de Landa.

Los integrantes de la familia Jenkins son acusados de lavado de dinero a través de la Fundación Mary Street Jenkins. La información agrega que también se busca detener a los abogados Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, derivado de las órdenes de aprehensión libradas en su contra.

También lee: Patronato del Gobierno del Estado se niega a reconocer a Cecilia Anaya Berríos como nueva rectora de la UDLAP tras dimisión de Ernesto Derbez Bautista

Las órdenes de aprehensión fueron liberadas por un Juez de Control Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México; y por un Juez Penal del Estado de México, por su presunta participación en lavado de dinero y fraude por 720 millones de dólares.

Sin embargo, hasta las 09:30 horas de esta mañana en la página de la Interpol no existía aún ninguna ficha roja y Enrique Rodríguez, abogado de la familia Jenkins, señaló al respecto:

“Así el descaro de las mentiras y fake news envidas por el desesperado patronato espurio que desde #Puebla trata de confundir a los medios de comunicación! No hay ninguna ficha roja contra la familia Jenkins de Landa! Cumplan la suspensión para devolver la @udlap #BastaDeMentiras.

Así el descaro de las mentiras y fake news envidas por el desesperado patronato espurio que desde #Puebla trata de confundir a los medios de comunicación! No hay ninguna ficha roja contra la familia Jenkins de Landa! Cumplan la suspensión para devolver la @udlap #BastaDeMentiras pic.twitter.com/sWXzhMxygG — Enrique Rodríguez (@jenroma27) August 23, 2021

Apenas el 18 de agosto se dio a conocer la existencia de una orden de aprehensión, supuestamente por el delito de fraude específico, que giró un Juez de Control contra Luis Ernesto Derbez Bautista, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), así como contra Mónica Ruíz Huerta Puebla, ex Vicerrectora Administrativa; Mario Vallejo Pérez, ex Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional; Jesús Salvador Mijangos Patiño, ex Director General de Asuntos Jurídicos; y los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

La orden de aprehensión se giró tras determinar que Luis Ernesto Derbez y los directivos de la universidad crearon una serie de empresas, entre ellas la sociedad UDLAP Jenkins Graduate School, para lavar dinero.

La Fundación Mary Street Jenkins dijo que es falsa la información que se difundió sobre la supuesta orden de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez Bautista.

En Puebla hay un reiterado mecanismo de presión para desviar la atención sobre el tema de fondo: la evasión al cumplimiento de la suspensión que ordena la devolución del campus de la UDLAP, propiedad de la #FMSJ, para apropiarse ilícitamente de ese patrimonio privado. — Fundación M. S. Jenkins (@Fund_MSJenkins) August 20, 2021

La Universidad de las Américas Puebla nombró a Cecilia Anaya Berrios como directora interina en tanto es resuelta la situación legal de Derbez, quien pidió licencia de su cargo.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín