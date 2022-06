Investiga BUAP denuncias por fraude en proceso de admisión

Durante los primeros días de aplicación del examen de admisión a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se registraron dos denuncias por fraude en el proceso, reconoció la rectora de la institución, Lilia Cedillo Ramírez.

Al respecto, la rectora de la BUAP aseguró que la abogada general de la institución ya se está investigando estas denuncias, por lo que adelantó, que en caso de comprobarse se emprenderán medidas legales contra los responsables.

«Hasta ahorita llevamos dos denuncias que ya están siendo investigadas, y en caso de que se compruebe que son reales, procederemos de forma legal, ahorita las denuncias ya están en manos de la abogada , quien se encargará de todo el cause legal»

Cedillo Ramírez exhortó a los aspirantes a realizar las de denuncias contra personas que pidan dinero asegurando un lugar en la institución al correo: [email protected]

A su vez, afirmó que la única manera de ingresar a la BUAP es obteniendo un buen puntaje en el examen de admisión, por lo que le pidió a los aspirantes a «realizar su mejor esfuerzo».

«Invitamos a todos los aspirantes a que hagan su mejor esfuerzo. Les reiteramos que la única manera de ingresar a nuestra institución es por sus propios méritos académicos, del desempeño que tengan en su examen de admisión dependerá su ingreso, No hay recomendados, no hay ninguna otra forma de ingresar, no se dejen engañar por personas que a veces les piden dinero asegurándoles un lugar en la BUAP»