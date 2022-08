Investigan a empresas factureras que operaron con Moreno Valle y Antonio Gali

Las empresas factureras, también conocidas como fantasmas, que se operaron durante los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad para desviar recursos, son investigadas, reveló el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta.

En videoconferencia de prensa, el mandatario poblano se dijo sorprendido por las diversas irregularidades que se han encontrado, las cuales representan millones de pesos.

Además, comentó que aún están vigentes “muchas” razones sociales que son utilizadas para generar un desfalco fiscal, solapadas por la misma autoridad y empresas privadas que sí están acreditadas.

Barbosa Huerta explicó que estas entidades que no tienen actividades reales se forman para expedir facturas, las cuales a la postre son canceladas.

“Nosotros tenemos nuestra propia investigación de eso y nos hemos encontrado cada cosa de personas que se dedican a eso, son factureros, no tienen otra actividad que ser factureros, estamos sorprendidos, no son sólo 500 millones (de pesos) es muchísimo más”

En otro tema, el gobernador Miguel Baborsa Huerta pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla aplicar todo el peso de la ley por los daños ocasionados a la zona de los Lavaderos de Almoloya.

Lo anterior, tras darse a conocer la denuncia que se emitió en contra del empresario y dueño del Hotel Azul Talavera, Jacobo N., por su presunta participación en la vulneración de este espacio histórico.

Barbosa Huerta comentó que las investigaciones están evolucionando y pronto la autoridad encargada de la impartición de justicia determinará las responsabilidades.

“No vamos a dejar de actuar nosotros, que no se confundan, esas situaciones de privilegios de otros gobierno con nosotros no van a continuar, ¿qué pensaban, que iban a quedarse los monumentos de Puebla en manos de privados? (…) no, es de todos los mexicanos, es un patrimonio de la humanidad no de un hotel no de un privado, no, que se aplique la ley”