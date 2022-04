Jada Pinkett Smith sobre su boda con Will Smith: «Nunca quise casarme con él»

«Nunca quise casarme con Will Smith, me forzaron», es la polémica confesión de Jada Pinkett Smith que circula en redes sociales tras el escándalo que protagonizó su esposo en la ceremonia de los Oscar. En dicha ceremonia, del 27 de marzo de 2022, Will Smith abofeteó a Chris Rock por burlarse de Jada.

El comentario de Jada Pinkett Smith se dio durante un episodio del programa «Red Table Talk», en 2018. En él, Jada dialoga con su hija Willow y su madre Adrienne Banfield-Jones sobre cómo se desarrolló su relación hasta llegar a casarse. Ahí Jada confiesa que no quería «estar casada» y que lo hizo porque quedó embarazada de forma accidental.

«Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada», declaró Jada Pinkett Smith.

La actriz agregó que llegó a sentirse molesta por tener que comprometerse con Will Smith. La madre confirmó las palabras y sentenció que «la boda fue horrible».

En su testimonio, Jada Pinkett Smith también recordó que lloró durante todo el camino al altar. «Me forzaron y fue horrible» dijo a su madre, a quien considera obligó a oficializar la relación.

«Sí, recuerdo tener un fuerte deseo de que ustedes se casaran y que estabas enferma, no cooperabas en nada». Reviró la madre de Jada, Adrienne.

Will Smith y Jada se casaron el 31 de diciembre de 1997 en Baltimore, Maryland. En 1998 nació Jaden, de 23 años. En el 2000 tuvieron a Willow, de 21 años. Actualmente llevan 25 años de matrimonio.

Tras la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock, la junta directiva de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas vetó al actor por 10 años de cualquier evento de la institución.

Hace unos días, Jada Pinkett Smith manifestó su malestar por el actuar de su esposo al declarar que «exageró todo».

