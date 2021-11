Jared Leto se une a Marvel para la película Morbius, del Spider-verse

Ha llegado un nuevo tráiler de «Morbius» de Sony Pictures, protagonizada por Jared Leto como un héroe de cómic con forma de vampiro. La película se retrasó dos veces por la pandemia, después de que originalmente estaba programada para salir en julio del año pasado; finalmente su lanzamiento será el 28 de enero de 2022.

Echa un vistazo a la nueva imagen de la película a continuación:

“Morbius” se basa en la serie de Marvel Comics del mismo nombre de Roy Thomas. En los cómics, Michael Morbius de Leto es un científico que sufre de una rara enfermedad de la sangre cuyos intentos de encontrar una cura le hacen adquirir los poderes de un vampiro.

También puede interesarte: Federico García Lorca y la insurgencia cultural: El llamado desde Chile

El elenco de reparto incluye a Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris y Tyrese Gibson. «Morbius» es el último esfuerzo como director de Daniel Espinoza, quien dirigió por última vez a Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds en el thriller espacial «Life». También dirigió «Child 44» y «Safe House».

La película espera continuar con el éxito de «Venom: Let There Be Carnage» de este año, un éxito en cualquier clima de taquilla pero particularmente en uno pandémico con casi $ 400 millones en todo el mundo.

Jared Leto Morbius

También aparece en “Morbius” Michael Keaton, quien repite su papel de Buitre en “Spider-Man: Homecoming”. Cuando los realizadores hablaron con Keaton e intentaron detallar el universo ficticio de “Morbius” usando otros puntos de la trama de Marvel, Keaton admitió no poder analizarlo.

«Estoy asintiendo con la cabeza como si supiera de qué diablos están hablando», dijo Keaton. “Yo digo, ‘Ajá’. Y pienso, ‘Es posible que también me estés explicando la física cuántica ahora mismo. Todo lo que sé es que conozco a mi chico. Y sé lo básico ».

Finalmente, me estaban mirando y se echaron a reír. Dijeron: ‘No sabes de lo que estamos hablando, ¿verdad?’ Yo dije: ‘No, no sé, no tengo idea de lo que estás hablando’ «.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com