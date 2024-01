Javier Milei, entre el capitalismo y el odio social

Bajo un discurso de extrema derecha, el presidente de Argentina Javier Milei se presentó en el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) realizado en Davos, Suiza.

Caracterizado por sus críticas hacia el modelo económico que prepondera en la mayoría de países latinoamericanos, el primer mandatario argentino expresó ante los cientos de asistentes que «occidente se encuentra en peligro«, por sus políticas supuestamente «socialistas».

«Estoy acá para decirles que Occidente está en peligro, está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente, se encuentran cooptados por una visión del mundo que –inexorablemente– conduce al socialismo, en consecuencia a la pobreza». Javier Milei

Presidente de Argentina

Asimismo, trató de impulsar y convencer a los presentes que el modelo del «capitalismo de libre empresa» como sistema económico, «es la única herramienta que se tiene para terminar con el hambre y la pobreza».

«La conclusión es obvia: lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa, como sistema económico, es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta». Javier Milei

Presidente de Argentina

Dicha cita fue acompañada por una crítica hacia los detractores del capitalismo, ya que según Milei, los defensores de la izquierda la consideran «injusta».

«La doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto».

En este sentido, el titular del poder ejecutivo argentino mencionó que el propio Estado es el culpable de no generar estabilidad ni justicia social, ya que a pesar de quedarse con el 70 por ciento de los impuestos no realiza nada para combatir la pobreza. «El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo«, argumentó.

«El Estado se queda con el 70% de lo producido, es decir, con el alimento para 280 millones de personas, y, sin embargo, hay 5 millones de argentinos que no comen».

Durante su discurso Milei tocó el tema de los movimientos feministas, los cuales calificó de problemáticos y desestabilizadores a razón de que supuestamente el «liberalismo» ya había forjado «la igualdad entre los sexos», derechos otorgados por el «creador».

«En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de Ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda». Javier Milei

Presidente de Argentina

Finalmente, el presidente del país sudamericano reconoció la participación de todos los empresarios asistentes del foro internacional, infiriendo que su labor es digno y beneficioso para la sociedad, sin que deba importarles las críticas de los políticos o de aquellos a los que se oponen al capitalismo.

«No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios (…) Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general». Javier Milei

Presidente de Argentina

Críticas internacionales

En una charla con el medio internacional DW, el multimillonario sueco y participé del Foro Económico Mundial, conocido como Johann Hug, declaró que el discurso del Presidente de Argentina Javier Milei «fue muy polarizador».

Asimismo defirió de la idea que plateó el mandatario sudamericano, en que el Estado «supuestamente» es el mayor problema para el libre mercado. «Desde el punto de vista europeo, vemos países que tienen un Estado social muy desarrollado y son exitosos, como Suecia, Noruega, y en parte Suiza«, agregó Hug.

En el mismo sentido, un artículo publicado por el medio alemán WELTplus infiere que el discurso pronunciado por Milei no reflejan los valores y objetivos del Foro Económico Mundial.

«A más tardar desde su nuevo Manifiesto de Davos, de 2006, el FEM se ha pronunciado por un nuevo capitalismo de ‘stakeholder’. A diferencia de capitalismo de ‘accionista’, en el que sólo tendrían derecho a voz los accionistas y la maximización de beneficios está en el centro, en esta nueva variante podrían participar todos los grupos interesados ​​y así maximizar, a largo plazo. , los beneficios para todos.» Artículo del medio alemán WELTplus

Finalmente, medios argentinos han evidenciado que Javier Milei habría repetido este discurso en 2019, únicamente cambiando algunos datos.

Foto: X

