Jimmy Kimmel se burla de AMLO por no asistir a Cumbre: «Iba a traer guacamole»

La ausencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la Cumbre de las Américas hizo eco hasta en los programas de comedia política en Estados Unidos. El comediante Jimmy Kimmel ironizó sobre este desaire al declarar que el mandatario mexicano «iba a ser quien traería el guacamole a la Cumbre».

«El presidente de México no vendrá. Decidió faltar en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes no fueron invitados porque la democracia no es realmente lo suyo. Pero no tener a México aquí es un gran golpe, porque en primer lugar son nuestros vecinos de abao. Y en segundo lugar se suponía que ellos traerían el guacamole», soltó el presentador Jimmy Kimmel.