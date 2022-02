Joaquín Cosió relata fuertes encuentros con narcotraficantes

El actor mexicano Joaquín Cosió compartió en una entrevista que algunas personas del crimen organizado tuvieron acercamientos con él. El afamado histrión relató que estos encuentros lo dejaron confundido y, otros, con miedo a perder la vida.

Joaquín Cosió habló de estas experiencias en una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado. Ahí compartió que tras interpretar a “El Cochiloco” en la película “El Infierno” algunos narcotraficantes se acercaron con él. Después de grabar la cinta, en muchas ocasiones recibió botellas de tequila por parte del crimen organizado para felicitarlo por su actuación. Pero también intentaron entablar conversación con él.

“En Zacatecas, estaba con unos amigos y llegan unos jovencitos medio entrados. Y dicen ¿Qué pasó? Me dicen una frase, esa es la frase más escalofriante que me han dicho: nostros somos los de a de veras”, confesó el actor.

Joaquín Cosió recordó otra ocasión en la que recibió una amenaza directa. Fue en un restaurante de Ciudad Juárez por parte de un hombre que lo empezó a hostigar.

“Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice quiúbole, se me acerca y qué pasó, cómo te va… y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme. Mi amigo con su novia y de nuevo… me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”, dijo entre risas.