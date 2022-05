Johnny Depp y Amber Heard: Los momentos clave del juicio que llega a su final

Después de seis semanas y más de 100 horas de testimonios, este martes 31 de mayo el jurado deliberará sobre el juicio que enfrentó a Johnny Depp y Amber Heard. Desde el 11 de abril, el tribunal y el mundo tuvieron oportunidad de conocer la verdadera naturaleza de la relación entre ambos actores durante los 15 meses que duró su matrimonio. Estos fueron los momentos clave del juicio.

Depp afirmó que fue víctima de violencia doméstica

Johnny Depp aseguró que nunca llegó al punto de golpear a la «señora Heard de ninguna manera» ni había golpeado a una mujer en su vida. En cambio, afirmó que el fue un hombre víctima de violencia doméstica.

Amber Heard acusó a Depp de agredirla verbal y físicamente

La actriz dijo que «durante más de un año, tal vez dos», ella nunca respondió físicamente, ni velbalmente, a los golpes de su entonces pareja. «Él era el amor de mi vida. Pero también él era otra cosa. Y la otra cosa era algo horrible», dijo en otra parte de su testimonio, en el que por momentos rompió en llanto.

El dedo cortado de Johnny Depp y la denuncia de abuso con una botella

El protagonista de «Piratas del Caribe» testificó que, en 2015, se cortó el dedo con vidrios rotos después de que Amber Heard le lanzara una botella. La actriz, por su parte, alegó que Depp la agredió sexualmente con una botella de vidrio; dijo que no sabía si la botella que usó estaba rota o no. Testificó que en algún momento Depp usó su dedo ensangrentado para escribir y dibujar en las paredes de su mansión. «Estaba claro que estaba loco».

Camille Vasquez, una protagonista inesperada

Camille Vasquez fue una de las representantes legales de Johnny Depp que robó reflectores durante el juicio. Logró notoriedad por un duro contrainterrogatorio a Amber Heard.

«¿Quién era el verdadero monstruo en esta relación, señorita Heard?», preguntó Vasquez. «Es la mitad de Johnny. No es todo Johnny», le respondió Heard. «La otra mitad de él es maravillosa y hermosa y el hombre que amé», agregó.

El testimonio de la hermana de Heard

La hermana de la protagonista de «Aquaman», Whitney Heard Henriquez, testificó que vio al actor agarrar a Heard por el cabello y golpearla en la cara.

«Él viene detrás de mí, me golpea en la espalda. Escucho a Amber gritar. No le pegues a mi maldita hermana. Ella le lanza golpes, le da uno. En ese momento, Johnny la agarró por el cabello con una mano y la golpeó repetidamente en la cara con la otra», fue el testimonio que compartió.

Kate Moss testifica

La expareja de Depp aclaró el rumor de que el actor la había empujado para que callera de unas escaleras. Bajo juramento, la también actriz dijo que entonces estaban en Jamaica y que en un momento del viaje hubo una tormenta y ella cayó por unas escaleras y se lesionó la espalda. «Nunca me empujó ni me dio patadas ni me tiró por las escaleras», aclaró Moss.

La cotrademanda de Heard

Amber contrademandó a Depp por 100 millones de dólares al señalar que las acusaciones de abuso le costaron trabajos. En este marco, la actriz dijo que creía que su papel en «Aquaman 2» se redujo y que tuvo que luchar para estar incluida en la película. Walter Amanda, presidente de DC Films, declaró que Heard y su protagonista, Joason Momoa, no tenían buena química.

Los argumentos finales para el jurado

El abogado de Heard, Ben Rotternborn, dijo al jurado que si Depp no lograba demostrar que nunca abusó de su clienta, ella ganaría el caso. Por su parte, los litigantes de Depp, argumentaron que Amber era la abusadora, no Depp. «Que la señora Heard se presente como una figura pública que representa el abuso doméstico es falso. Es difamatorio y causó un daño irreparable», dijo Camille Vasquez. Hoy el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llega a su fin.

