José Tlachi deja cargo de Operatividad Policial y llega Martín Hernández

José Tlachi Meneses, quien desde febrero de 2019 era coordinador General de Operatividad Policial dejó el cargo y en su lugar llegó Miguel Martín Hernández Martínez, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalino.

La dependencia encabezada por Consuelo Cruz Galindo, confirmó el nombramiento de Hernández Martínez, luego de que trascendió la renuncia de Tlachi Meneses, sin especificar los motivos.

Este es el primer relevo en los mandos policiales de la capital tras la toma de protesta de Eduardo Rivera Pérez como presidente municipal, el pasado 14 de octubre.

La dependencia resaltó que Hernández Martínez tiene 24 años de experiencia en el ámbito policial operativo, cuenta con acreditación en todos los exámenes de control y confianza del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y hasta su nombramiento era jefe de zona.

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta respaldó que la nueva administración municipal realice cambios en su cuerpo de seguridad, al señalar que no podría continuar con los mandos actuales.

Previó que habrá más cambios en la SCC, aunque afirmó es competencia del Ayuntamiento nombrar a sus funcionarios, de manera que el gobierno local no tiene injerencia.

«Tiene una ruta, celebro este cambio y faltan más cambios, desde luego que sí pero es una decisión del Ayuntamiento. No puede funcionar la policía municipal con los mismos mandos como los heredaron… No me toca a mí decidir eso pero claro que lo veo bien.»

Luis Miguel Barbosa Huerta

Gobernador de Puebla