Juan Pablo Medina reaparece con prótesis tras sufrir la amputación de su pierna

El actor mexicano Juan Pablo Medina conmovió a las redes sociales al compartir una fotografía con su prótesis. Medina perdió su pierna derecha después de sufrir una trombosis que lo llevó al hospital de emergencia.

Juan Pablo Medina ofreció una entrevista para la revista GQ, en la cual reveló cómo fue qué llegó al hosputal mientras grababa la serie «Horario Estelar».

«De repente me empecé a sentir mal del estómago. Llamé al médico de la producción porque sí me encontraba mal, pero sentía la presión de no dejar parada la filmación por respeto al resto del equipo. Sin embargo, el dolor fue más fuerte. En un principio, el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación», relató.