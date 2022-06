Juicios civiles tardan hasta 10 años en resolverse; urgen cambios, asegura senador Espino

El rezago en los tribunales locales, el exceso de formalidad o burocracia y la perdida de confianza en la justicia por el tiempo que se llevan en resolver un asunto –que en algunas ocasiones superan los 10 años–, son los problemas que deben revertirse aseguró el presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, Rafael Espino de la Peña.

En su visita a Puebla, urgió mejorar los procedimientos penales y civiles, así como integrar nuevas tecnologías para hacer la justicia pronta, a fin de eliminar la saturación de asuntos que hay en todos los tribunales en el país, por lo que evitó pronunciarse únicamente por el estado.

“No tengo elementos para hablar de Puebla, pero rezago en la impartición de justicia, hay en todo el país y es lo que estamos tratando de evitar” Rafael Espino de la Peña

Presidente de la Comisión de Justicia en el Senado

Destacó la realización del quinto foro “Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Retos y Análisis”, aseguró que son espacios de retroalimentación de todas las opiniones de la sociedad civil, de colectivos, académicos y expertos para agilizar la impartición de justicia.

Espino de la Peña añadió que la intención es incorporar los juicios orales para resolver juicios en materia civil y familiar, explicó que “con la oralidad se priorizaría el principio de inmediatez, pues las controversias que, por su naturaleza, puedan resolverse rápido, así tendría que hacerse”.

Aseguró que las nuevas reformas que se presentarán en el Congreso de la Unión se realizarán con perspectiva de género y buscarán priorizar en la representación de los menores, para detallar hasta qué punto los niños pueden expresar su consentimiento sobre su guarda custodia.

Adelantó que una vez que termine el trabajo coordinado del Senado con la Cámara de Diputados, la iniciativa final se entregará a finales de agosto y se someterá a consideración del pleno en el siguiente periodo ordinario de funciones, mismo que empieza en septiembre.

Puebla ya tiene juicios orales

En tanto, Héctor Sánchez Sánchez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJ), recordó que en Puebla ya se aplican los juicios orales en materia familiar, lo que permite desahogar audiencias en menos de una hora.

En entrevista, aseguró que los jueces poblanos “trabajan 24 horas y siete días a la semana para dar órdenes de protección a mujeres, niñas y niños en situación de violencia”, modelo que los senadores podrían tomar en cuenta para implementarlo en todo el país.

Agregó que Puebla es la única entidad federativa en donde el juez “va a la casa de la persona victimada y no tiene que acudir al juzgado del Ministerio Público”, con la intención de garantizar la impartición de justicia en situaciones complejas.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com