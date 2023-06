Julio Huerta sin obsesión por ser candidateable

El secretario de Gobernación (Segob) de Puebla, Julio Miguel Huerta Gómez, afirmó que no está obsesionado por ser el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla y señaló que esperará las reglas que marque su partido para definir su participación en la contienda de 2024.

En conferencia de prensa en Chignahuapan, Julio Huerta señaló que su futuro político lo determinará cuando el partido guinda dé a conocer los lineamientos que tendrá la convocatoria en el estado.

Señaló que uno de los puntos más importantes a definir es el género que tendrá la candidatura a la gubernatura en el estado de Puebla.

“Faltan cuestiones fundamentales, por ejemplo la situación del género, los bloques de competitividad no están definidos todavía, necesitamos saber eso. También lo dije muchas veces, no tengo obsesión por el cargo y no me voy a hacer la jarocha con tal de ser candidateable, vamos a esperar a tener más información y teniéndola, vamos a tomar la decisión que considere el grupo político al que pertenezco”

Julio Huerta Gómez

Secretario de Gobernación estatal