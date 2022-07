¡Justicia para Margarita Ceceña! Muere quemada por sus agresores

Después de luchar exhaustivamente en un Hospital de la Ciudad de México, murió a sus treinta años, Margarita Ceceña Martínez, a causa de las graves heridas por quemadura que le provocaron sus familiares en Cuautla, Morelos.

Es importante, señalar que hasta el momento “la Fiscalía de Morelos no ha detenido a ninguna de las personas responsable a pesar de estar plenamente identificados”, denunciaron sus familiares.

Margarita era madre de tres niños, un bebé, una pequeña y un adolescente. Junto con su madre, decidieron emprender un negocio de abarrotes en el pueblo donde la vio nacer, además de que unos familiares de Estados Unidos les prestaron el inmueble para evitar que se siguiera deteriorando, lo cual le venía bien pues Andrea, la madre de Margarita necesitaba un lugar cálido para recuperarse de las secuelas del covid-19.

Pero al momento de realizar el traspaso de la tienda de abarrotes, el detonante se activó para que comenzaran las agresiones verbales en su contra por parte de dos de sus primas, sus esposos y su tía -hermana de su madre-.

Sin embargo, estas disrupciones se elevaron, a mitad de mayo, Margarita fue golpeada por este grupo familiar, por lo que hizo su denuncia ante la Fiscalía de la Región de Oriente, estos le respondieron que no podía continuar el proceso porque “no lo ameritaba, le dijeron que esas eran lesiones menores que básicamente tenía que ir muriendo o muy herida para poder tomarla”, así lo constató Andrea.

El primer día de julio, se encontraron los agresores y Margarita en el centro, después ella junto con su madre y niños fueron a la tienda, pero los agresores, las dos primas, esposos y tía, una de ellas con un machete en mano atacaron a Margarita insultándola. Después uno de los hombres de nombre, Primitivo, primitivamente le echó un galón de gasolina a Margarita y la familia de ésta y les prendió fuego. Los niños alcanzaron a resguardarse al igual que la abuela Andrea, sin embargo, Margarita comenzó a arder.

Lo peor es que a pesar de pedir ayuda y ser auxiliada por los vecinos, el daño que causó Primitivo y los demás fue inminente, y no solo le prendieron fuego a la mujer, sino también a la tienda abarrotes.

Uno de sus vecinos subió a Margarita a su auto y la llevó al Hospital General de Cuautla “Dr. Mauro Belaunzarán Tapia”, donde le dieron atención primaria pero informaron que debido a la gravedad tendría que ser trasladada a un hospital especializado.

Ocho días después, fue enviada al Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Ciudad de México, donde se reportaba que más del 80 por ciento de su cuerpo presentaba quemaduras de tercer grado.

La noche de este lunes perdió la vida, luego de enfrentar varias cirugías en las que los injertos de piel no fueron aceptados por su cuerpo que se invadió de una infección.

Andrea, madre de Margarita, denunció que a pesar de que presentaron una denuncia en la Fiscalía de la Región Oriente, hasta este momento las autoridades no han hecho nada.

“Le preguntamos a la licenciada que nos atendió en la Fiscalía por qué no los han detenido y su respuesta fue que le investiguemos, dónde están para que manden a alguien a detenerlos, pero me advirtió que debe ser seguro porque si no ella se mete en problemas”

Andrea

Mamá de Margarita