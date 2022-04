Justifica Édgar Vélez retraso de nueva infraestructura ciclista en Puebla

El secretario de Movilidad e Infraestructura, Édgar Vélez Tirado, aseguró que no es viable instalar nuevas ciclovías en las calles remodeladas, pues son vialidades de “alto flujo” donde “no es obligatorio”.

En entrevista, el funcionario negó un déficit en cuanto a Infraestructura vial, pese a los insistentes reclamos de colectivos a favor de la movilidad, quienes exigen que ya no sean privilegiados los automovilistas.

Vélez Tirado afirmó que, “de acuerdo con estudios” las vialidades son conexiones a grandes avenidas, por lo que no es «obligatorio» según la norma técnica.

Señaló que sería perjudicial para ciclistas y automovilistas compartir estás vialidades, debido a la alta velocidad y afluencia de bulevares como el Educadores, recientemente intervenido.

Aunque recalcó que «no está en contra» de las ciclovías, acusó que la infraestructura heredada «no conecta» con otra pista, por lo que advirtió “correcciones”.

“No estamos en contra, hay algunas que no cumplen con la norma técnica, tengamos que ocupar elementos, no es obligatorio ponerlas (…) Si vamos a corregir las ciclovías que están pendientes, pero no quiere decir que todas tengan”.

Édgar Vélez Tirado

Secretario de Movilidad e Infraestructura