Karel García, de la Trova Cubana, viene a Puebla en concierto solidario

¿En tiempos del individualismo exacerbado, puede una canción despertar el ánimo solidario, mover a la gente a hacer algo por los que lo están pasando mal…?

Karel García, compositor e intérprete cubano, de la tercera generación de la Nueva Trova, piensa que sí y además lo ha comprobado.

Forma parte del proyecto Arte vs Boqueo cuyo objetivo es ofrecer su música para contribuir a la anulación del “injusto, ilegal e inhumano bloqueo” que mantienen, desde hace más de seis décadas, los Estados Unidos sobre la Isla caribeña.

Con ese cometido emprendió una “Gira latinoamericana de solidaridad con Cuba” mediante la que se recaudan medicamentos e insumos médicos para paliar las carencias que el bloqueo y la pandemia de covid agudizaron.

Karel García está en México como parte de esa gira y se presentará en concierto en la ciudad de Puebla el próximo 24 de septiembre, en el Teatro de la Ciudad, como ya lo hizo en ciudades como Morelia, Celaya, León, Querétaro y Ciudad Victoria.

El origen del proyecto

Karel García explica en entrevista para El Ciudadano México que el origen del proyecto Arte vs Bloqueo “es una idea personal de muchos” surgida durante la pandemia, cuando se endurecieron las condiciones del bloqueo, principalmente en medicamentos.

Cuenta que en esas circunstancias se les ocurrió proponer su arte y conseguir toda la ayuda posible para conseguir insumos médicos, principalmente.

El cantautor de 51 años, nacido en La Habana, señala que pese a los ataques del sistema, la solidaridad es una expresión de humanidad que sigue vigente, a contrapelo de las ideas dominantes que ponen énfasis en el éxito del individuo por sobre el interés colectivo.

Destaca que en el proyecto trabajan para que la canción incentive las cosas buenas de cada persona: “no confrontamos a nadie, estamos haciendo una canción que una, que genere comunidad y hermandad.”

La desidia invade a la canción de autor

Desde su punto de vista, la trova y la música en general padecen actualmente una merma de calidad por no contar con un mercado y una audiencia como la que tuvieron los fundadores del movimiento conocido como la Nueva Trova Cubana y sus más afamados exponentes, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, entre otros.

Describe este ánimo actual de los creadores como “un pozo de desidia” que los hace pensar: “para qué hago esto si no va a ningún lado, si esto no lo oye nadie…”. Es una mentalidad derrotista; es el momento que vive la canción de autor no solo en Cuba, sino en el planeta.

Pero Karel García no es ningún pesimista, así que afirma que hay que seguir trabajando, “creyendo en la sensibilidad de la gente; con la poesía -que es la herramienta que tenemos a mano- y respetando el cerebro ajeno, el oído ajeno con la mayor calidad posible y la mayor entrega y sinceridad a la hora de componer, a la hora de hacer canciones”.

Se explaya en este punto el cantautor cubano y ubica su propio trabajo creativo como una mezcla de ritmos cubano y latinos, con un énfasis definitivo “en la letra, que se basa, se apoya en la poesía, en la metáfora”, para contar historias en un género que gusta de llamar “música pensa-bailable”.

Y de eso se trata el concierto que ofrecerá en el Teatro de la Ciudad, en Puebla capital, el próximo 24 de septiembre a partir de las 6 de la tarde.

El bloqueo oculta las cosas positivas que hay en Cuba

La presentación, como ya se apuntó, forma parte de la “Gira latinoamericana de solidaridad con Cuba”, a su vez expresión del proyecto Arte vs Bloqueo, que encabeza Karel García, quien destaca el carácter inclusivo y el ánimo vinculante de esta iniciativa

Relata que a Arte vs Bloqueo se han sumado sectores de universidades como la UNAM, la UAM y el Tec de Monterrey y que esa colaboración aporta al contacto con jóvenes que aunque pueden no conocer el bloqueo y la lucha de más de 60 años entre Cuba y Estados Unidos, sí pueden identificarse con un ejercicio creativo –la canción, en este caso- que habla de lo cotidiano, que critica lo cotidiano y plantea la idea de hacer mejor las cosas.

Karel García reconoce que “las derechas” en el mundo han realizado un “trabajo meritorio” para que se ignoren las cosas positivas que ocurren en Cuba, como el haber producido cinco tipos de vacuna contra el covid-19.

Como los dueños de los medios imponen su versión de la realidad, la juventud está alejada de lo que realmente sucede “por eso queremos que se conozca esta historia, la realidad del pueblo cubano y que Cuba ha sido muy solidaria con muchos países y que nos devuelvan eso y nos apoyen ahora es muy satisfactorio”.

Donar medicamentos, escuchar música y ser solidarios

Arte vs bloqueo ya ha ganado terreno. Cuenta Karel García que una primera donación de medicamentos por más de 32 mil dólares está por ser enviada a su país, resultado de sus conciertos en Morelia y en Ciudad Victoria, además de Querétaro, Celaya, León y la Ciudad de México.

Toda medicina que no esté caducada es bienvenida, dice García: “los antibióticos son la prioridad, pero si no pueden donar amoxixilina y pueden llevar ácido acetilsalicílico, está muy bien”.

Las donaciones pueden llevarse el mismo día del concierto en el Teatro de la Ciudad, el próximo 24 de septiembre a las 18:00 horas, o en Zumaya, librería y en centro cultural, en calle 3 sur 710, o al Complejo Cultural Universitario, de la BUAP, en Vía Atlixcáyotl 2299.

Foto: José Gutmat/ facebook

