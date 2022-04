Kurt Cobain, a 28 años de su suicidio

El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain, el legendario líder de Nirvana, se quitó la vida de un disparo en su casa de Seattle. Hoy se cumplen 28 años de este momento que marcó un antes y un después para la música. Con su muerte, Cobain aumentó el fenómeno que se creó en torno a su figura y se convirtió en un ícono musical, voz de toda una generación.

Kurt Cobain fue el impulsor del grunge, un transgresor. Una estrella atormentada, frustrada, con un perfil depresivo del que dejó constancia en su carta de despedida dedicada a Boddah, su amigo imaginario de la infancia. Tenía 27 años, una vida y gran reconocimiento por delante, pero tomó la decisión de desaparecer.

Encontraron el cuerpo de Kurt tres días después de su deceso. La policía encontró un arma sobre él, su licencia de conducir y una carta escrita en tinta roja para Boddah. Además, la autopsia posterior reveló dosis altas de heroína y tranquilizantes. Su relación con las drogas, los ciclos depresivos y sus intentos de suicidio eran fuente de preocupación entre sus más cercanos.

Su esposa Courtney Love y sus compañeros de banda le hicieron ver la urgencia de entrar a rehabilitación. Al principio fue difícil, pero después Cobain accedió a internarse en el centro de desintoxicación Exodus de Los Ángeles.

De este lugar fue del que escapó para terminar con su vida. Antes de huir de la clínica, Kurt Cobain llamó a Courtney. «Te amo», fue una de sus últimas frases. Courtney contrató investigadores privados para localizarlo, pero no tuvo éxito.

Se cree que el 5 de abril volvió a su casa en Seattle. En el garage se inyectó una triple dosis de heroína y puso una escopeta Remington calibre 22 entre sus piernas, se apuntó a la barbilla y terminó con su vida.

Dejó una nota de suicidio. En ella expresó que tenía miedo de que su hija, Frances, terminara convertida en una rockera autodestructiva como él. Con su puño y letra aseguró que la vida de sus seres allegados sería más feliz sin él.»Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí. Los quiero. ¡Los quiero!»

«Ya hace demasiado tiempo que no me emociono escuchando, creando o escribiendo música, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíble culpable».