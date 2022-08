La arrestan y muere en separos de Salina Cruz

En redes sociales se difundió el video del momento en que fue arrestada Abigail Urrutia, cuyo cadáver fue encontrado en los separos de la policía municipal de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, el viernes pasado.

La imagen, captada por testigos, es parte de las indagatorias de la fiscalía estatal, que anunció una investigación con perspectiva de género para esclarecer el crimen. En el video grabado con un celular se observa a la pareja de la víctima subiéndola a una patrulla municipal, argumentando que había cometido una actuación impropia.

En tanto, el padre de la joven publicó en Facebook: “Yo, José Luis Hay y Hay, padre de Abigail Hay Urrutia, solo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron.

“Pero ya estaba muerta, a mí me quisieron hacer creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí; por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta de que me mintieron.

Quieren que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron”.