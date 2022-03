La BUAP confió en mí y estoy preparada para corresponderle: Ashley Samantha Muñoz

Ashley Samantha Muñoz Flores, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Química, forma parte de la selección nacional que acudirá al Campeonato Panamericano Juvenil, a celebrarse en Lima, Perú, del 20 al 28 de marzo próximo. La joven de 19 años integra el grupo de 24 atletas que representarán a su país en esa justa deportiva; ella, en sable femenil, poniendo en alto, además, el nombre de su universidad, la BUAP.

Su pase al Panamericano Juvenil fue presidido por dos selectivos nacionales; el primero, del 20 al 26 de octubre pasado en Guadalajara, y el segundo del 20 al 23 de diciembre, en Nuevo León, en los cuales obtuvo el segundo lugar, que la ubicó en la segunda posición nacional y en una de las cuatro competidoras mexicanas de sable en ese campeonato internacional.

La estudiante del segundo semestre de Ingeniería Química, cuyo promedio es 8.7, es ejemplo de cómo equilibrar el trabajo, el deporte y los estudios. Ashley recuerda que durante la secundaria supo que quería estudiar esta carrera, gracias a su profesora de Química que con sus clases despertó su amor por esta ciencia. A la fecha, dice, esta licenciatura ha superado sus expectativas: “Es algo que disfruto estudiar”.

En un futuro se ve graduándose con un buen promedio, trabajar en el sector automotriz o en el petrolero, o bien en el área de fármacos, pues considera que es importante tener una formación profesional que la respalde, además de ser una atleta de alto rendimiento.

“Al estudiar una ciencia exacta, como la Química, sabes que, si no sigues los pasos, no obtienes resultados; sucede lo mismo con el esgrima. Si no entrenas, no tienes una estrategia y los resultados no serán positivos”.