La BUAP, una de las universidades más sustentables de México

En la edición 2021 del UI GreenMetric World University Ranking, clasificación internacional internacional de sustentabilidad universitaria, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) son consideradas las universidades mexicanas más sostenibles.

La UANL lidera la representación nacional y se posiciona por segundo año consecutivo en el lugar 18 a nivel global, mientras que la BUAP ocupa el segundo puesto nacional y el 60 del mundo tras escalar 27 posiciones con respecto al año pasado.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ostenta el tercer lugar mexicano y el 87 internacional; descendió tres en la escala global.

La representación mexicana se complementa con la presencia de 22 centros educativos más: la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Iberoamericana Puebla, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad Panamericana (UP), la Universidad de Sonora (Unison) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes se posicionan en las posiciones 98, 141, 142, 152, 172 y 214 del mundo, respectivamente.

Les siguen la Ibero Torreón en el 263, el Tecnológico de Monterrey en el 274, la Universidad de Guadalajara (UdeG) en el 302, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en el 527, la Ibero Ciudad de México en el 551, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMEX) en el 571, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en el 619, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en el 671 y la Universidad Popular de la Chontalpa en el 695.

Así como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en el 749, la Universidad Autónoma de Chiapas en el 757, la Universidad Autónoma de Coahuila en el 762, la Universidad Tecnológica de México Campus Atizapán en el 795, la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Tlalpan en el 806, El Colegio de México (El Colmex) en el 827 y el Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Hermosillo en el 950.

A nivel general, la clasificación es liderada por la Wageningen University & Research, en Países Bajos. Le siguen en orden descendente la University of Nottingham, en Reino Unido; la University of Groningen, también en Países Bajos; la Nottingham Trent University, en Inglaterra, y la University of California, Davis, en Estados Unidos.

La evaluación fue creada por la Universidad de Indonesia; considera seis indicadores de sustentabilidad: ubicación e infraestructura del campus, energía y cambio climático, manejo de residuos, uso del agua, transporte e investigación y educación.

