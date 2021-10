La economía se recuperará de manera gradual: Barbosa Huerta

Por Marisol Córdoba

Puebla, 1 de octubre de 2021. En la tercera ola por COVID-19 el índice de positividad de contagios en la última semana es del 45%, cifra que bajo seis puntos en comparación con la cifra más alta de la primera semana de septiembre.

Hay un decremento lento del virus en la pandemia y, con los elementos de sanidad implementados por el gobierno estatal, se espera la recuperación económica de manera gradual.

Aunque se espera una cuarta ola para el mes de diciembre por los fuertes fríos, será menos mortal por la vacuna, así lo indicaron Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y José Antonio Martínez, secretario de Salud.

Martínez detalló que del 1 al 5 de septiembre el índice de positividad fue del 51.42%; del 6 de septiembre al 12 del 50.28%, del 19 al 25 de septiembre, 49.86%, y del 26 de septiembre a la fecha fue de 45%.

“Aún la curva epidemiológica continúa elevada. Obviamente ya no hay crecimiento, decreció. Pero va muy lento, entonces hay que seguirse cuidando”, indicó el funcionario estatal.

Añadió que en la ocupación hospitalaria en cifra global tienen una ocupación en la red de los servicios de salud del 52%. Y en los hospitales de IMSS, Issste e Issstep tienen un 51% de ocupación.

El secretario consideró que una posible cuarta ola de contagios será menos mortal en comparación con las anteriores, debido a que son más los ciudadanos inoculados contra el SARS-CoV-2.

Miguel Barbosa celebró el avance de la entidad en la pandemia, ya que no se dio un colapso hospitalario en la tercera ola; y con las variantes del virus no podían calcular el momento de la regresión.

Sin embargo, el gobernador lamentó que algunos ciudadanos no se vacunaron ni cumplieron con las recomendaciones establecidas en los decretos gubernamentales.

«La economía está abierta en un proceso de recuperación que avanza con la responsabilidad de los comerciantes; respetando las medidas sanitarias implementadas, la autoridad irá cediendo poco a poco», expuso.

Barbosa Huerta reiteró que no hubo colapso hospitalario en la tercera ola, gracias a la aplicación de la vacuna, que es responsabilidad tanto del gobierno federal como el estatal.

“El colapso de hospitalización no se presentó por la vacuna, no se agravaron, vean que la causa de esa consecuencia es la vacuna. Es un proceso que tenemos que avanzar (…) Ya no nos besamos en la mejilla. Ya nadie lo hace, la sobadita de lomo, ya no lo hacen. Ya no existe eso”

Miguel Barbosa

Gobernador de Puebla