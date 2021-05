¡La entrega de tarjetas sí es delito!: López Obrador

Por Lorena Vázquez

Este jueves la nota principal la da el Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, pues en su “mañanera”, le “echó en cara” al consejero del INE, Ciro Murayama, el asunto de la entrega de tarjetas sin recursos por parte de los candidatos. Para el presidente eso es a todas luces un delito; mientras que para el miembro del órgano electoral son meros cartoncitos sin valor. ¿Tú qué opinas?, aquí te damos todos los detalles de la información

Ya se habían tardado con los audios

Ayer, Roberto Zatarain, supuesto novio de la candidata a alcaldesa de Puebla, por Morena, Claudia Rivera, dijo que él no participó los audios donde un empresario reclama entrega de dinero para la campaña de la morenista en 2018, a cambio de contratos de obra pública. El señalado aseguró que esa no era su voz y solo era un montaje bien “chafa”. ¿Dónde has oído eso antes? Pícale acá para que te enteres

¡Ya párenle!, pide Morena

Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, dijo que ya “no ven lo duro, sino lo tupido”, respecto al “marcaje personal” que tiene el INE en contra de los candidatos morenistas; es decir, no es que haya razones bien justificadas, no. Pasa que para ella, las autoridades electorales ya se “traen de encargo” a los de su partido. La candidata Claudia Rivera; que estuvo en la conferencia, aprovechó para decir que el IEE se “pasó” al sancionarla por actos anticipados de campaña. Pobrecitos; ellos tan buena gente caray. Aquí puedes infórmate de tema

¿Rivera Pérez y Barbosa Huerta juntos?

Esta información es una “joya”. Resulta que el aspirante a la alcaldía poblana por la alianza Va por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que de ganar los comicios le entra a trabajar sin problema con el gobernador poblano; sin importar colores, partidos, nada. Todo sea por los capitalinos. Esto se da después que la candidata Claudia Rivera ventilara que el mandatario poblano está apoyando a Lalo, traicionando a su partido ¡zas!

¿Vives en Zacatlán?, o ¿conoces a alguien que viva ahí?, bueno pues pásale esta información para que conozca a las y los candidatos a la diputación federal por el municipio.

