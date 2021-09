La foto de la Unión

@onelortiz

Observo la foto oficial de la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada el fin de semana en la Ciudad de México (CDMX). Destacan los que están, como el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; los que llegaron de última hora, como Nicolás Maduro, de Venezuela, o Pedro Castillo, presidente de Perú, con su característico sombrero. También destacan los que no están, como los representantes de El Salvador y de Brasil. Algunos verán en esta imagen el futuro de la unidad Latinoamericana; otros, una foto instantánea del folclor y la desigualdad de esta región del continente.

Mandatarios latinoamericanos presentes en la CELAC

La oposición al gobierno de AMLO quiso aprovechar la presencia y protagonismo de Díaz-Canel y Maduro para criticar su asistencia a territorio nacional. Intentaron lavarse la cara después de la desastrosa reunión y foto de algunos senadores del PAN con Santiago Abascal, líder de Vox.

Volvamos a la foto de la reunión. Lo que veo en esa imagen es el avance y consolidación de la democracia en la región. ¿Qué pasa con Cuba y Venezuela? Tan importante es que termine el embargo comercial a Cuba y el acoso a Venezuela, por parte de Estados Unidos, como que en estas dos naciones la libertad de expresión y la democracia avancen. Cualquier violación a los derechos humanos debe ser denunciada. Estados Unidos fracasó en sus intervenciones en otras naciones, como Vietnam y Afganistán, y en sus juegos perversos por derrocar y desestabilizar naciones. Su papel geoestratégico e intereses se ubican en otros ámbitos y con otras estrategias, pero eso es otra historia.

¿Cómo será el futuro de Latinoamérica y el Caribe, digamos en el 2050 y la segunda mitad del siglo XXI? No podemos resignarnos a que el futuro de estas naciones sigan siendo la desigualdad, la pobreza y la violencia. La reunión obtuvo buenos resultados, especialmente en temas como la salud y la creación de un fondo para la atención de desastres naturales en la región, pero no basta, se requiere dar pasos contundentes en los próximos años.

Hablar de una verdadera y efectiva unidad americana pasa por tres cosas: moneda y pasaporte únicos y libre comercio. Si no se establecen las bases para lograr estos tres aspectos, hablamos de retórica y buenas intenciones, no de procesos reales de transformación económica y social. Es posible en el corto plazo una unidad así. No, primero se tiene que apoyar a naciones como la centroamericanas para atender fenómenos como la migración y emergencias humanitarias como la que enfrenta Haití.

En este proceso México puede jugar un papel fundamental. Por su historia y relevancia, tiene la capacidad de tener una relación fluida con Estados Unidos y al mismo tiempo dar su apoyo a Cuba o recibir a Maduro en territorio nacional.

A López Obrador le atribuyen una conducción errática de las Relaciones Internacionales. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero más allá de declaraciones y formas, su gobierno ha sido altamente útil a los intereses estadounidenses y al mismo tiempo ha ganado presencia entre los países latinoamericanos. El papel de México en la estabilidad, paz y desarrollo de la región es clave. Es momento de pasar de las fotos a las acciones. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

