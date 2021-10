La gran lavandería

@onelortiz

No se trata de una simple “Lavandería” como el título de la película de Steven Soderbergh, que satiriza el escándalo financiero internacional de los Panama Papers de hace unos años.

Pandora Papers pone al descubierto la gran industria que los ricos, famosos, poderosos y delincuentes de 91 países utilizaban para, por lo menos, evadir impuestos. De ahí la lista de posibles delitos se extiende hasta los sótanos más oscuros y pestilentes del lavado de dinero.

No todos los contenidos de los millones de documentos filtrados son prueba de delitos, pero sí materia de investigación de otros periodistas y de las autoridades. En estos archivos hay nombres de más de 3 mil mexicanas y mexicanos. Por obvias razones, los que más llamaron la atención en un primer momento son los ligados al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones; Armando Guadiana, senador de Morena; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett.

¿El hecho de que estos nombres y otros 3 mil que aparezcan en el reporte es suficiente para catalogarlos como delincuentes? No, pero sí para investigarlos. En su conferencia mañanera, el presidente explicó lo correspondiente a su secretario de Comunicaciones. Dijo que Arganis le explicó que se trataba de un tema de hace años; que su liquidación o parte de su liquidación de ICA, 3 millones de pesos, la había invertido en un fondo, pero que lo habían estafado. ¿Sabía el ahora secretario que se trataba de un fondo en un paraíso fiscal? La respuesta debe ser resultado de la investigación.

Arganis, Guadiana y Scherer, así como Abdala -que no es servidora pública-, deben ser solidarios con el Presidente y con Morena. Como dice la canción de Luis Miguel: “…si están mintiendo por favor defiéndete…”. Estar en esta lista no es un detalle menor, sino un asunto que ellos deben aclarar a la brevedad, no el Presidente. El mandatario hizo bien en pedir que se investigue antes de descalificar la filtración.

La primera que tiene que entrar en acción es Raquel Buenrostro y el SAT; investigar si esas 3 mil mexicanas y mexicanos forman parte de ese selecto grupo. Santiago Nieto debe estar menos ante los reflectores y los micrófonos y más dedicado a las investigaciones que día a día se acumulan en su escritorio. Si hay elementos de probables delitos, la Fiscalía General de la República debe actuar.

¿Cuál es la labor social del periodismo? Esta, precisamente: dotar a la opinión pública de elementos para que las autoridades investiguen. Evidenciar ante la sociedad los abusos, privilegios e impunidad de la que gozan los ricos, los poderosos y los delincuentes. La política es de bronce.

