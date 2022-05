La historia de cómo el nacimiento de un bebé evitó que Pixar borrara Toy Story 2

Antes de Toy Story 2, en 1995, Pixar Animation Studio y Disney presentaron una película que cambió por completo el juego de la animación. Toy Story, una historia sobre lo que sucede cuando tus juguetes se dejan solos, fue la primera película que se hizo completamente con animación por computadora. La película rompió barreras y récords de taquilla y se convirtió en una de las historias más famosas y atemporales de Pixar.

Tres años más tarde, Disney se estaba preparando para lanzar la muy esperada secuela, Toy Story 2. La película estaba casi completa y se estaban realizando las ediciones y cambios finales. Luego, sucedió lo impensable, alguien presionó un botón y los archivos de la película se eliminaron mientras los directores técnicos de Pixar miraban indefensos.

Oren Jacob, ahora Chief Technical Officer de Pixar, fue asistente del director técnico de la película y recuerda el pavor absoluto que sintió al ver desaparecer los archivos. Habló con el medio The Next Web y dijo que trató de detenerlo, pero no pudo hacer nada.

“Tuvimos un error, se me olvidó exactamente cuál. Fue como, «El directorio ya no es válido», porque estaba en un lugar que acababa de ser eliminado. Luego pensaron en subir (el directorio); al intentarlo vimos a Hamm, Potato Head y Rex. Luego lo volvimos a mirar y solo estaba Hamm y luego nada.”

“La máquina maestra deja de funcionar”, dijo Jacob. «Algunas personas están animando una toma y pueden trabajar durante un minuto o cinco minutos, pero eventualmente tendrás que extraer datos de la máquina principal por algún motivo u otro, que tu máquina congelará».

“Eventualmente, todos los animadores y, todos los TD, todos los que trabajan en el programa dicen: “Oh, todas las máquinas fallan. Vamos a comer” Señaló entre risas Oren.

El directivo dijo que cuando revisaron las máquinas más tarde para verificar las copias de seguridad de la película que se guardaron, solo quedaba el 10% de todos los archivos de la película. “Algo salió mal con las máquinas de respaldo y los archivos también desaparecieron. Toda esperanza parecía perdida, pero afortunadamente, hubo un bebé que salvó el día”, señaló.

Una empleada de Pixar llamada Galyn Susman, quien fuera supervisora ​​de Toy Story 2, había estado trabajando desde su casa después del nacimiento de su bebé. Los archivos de la película se le enviaban automáticamente semanalmente y ella guardaba todos los archivos en la computadora personal de su casa.

¡Los archivos se recuperaron de la casa de Susman y la película se salvó! Casi. Jacob admite que alrededor del 10 % de los archivos de la película nunca se recuperaron y desaparecieron para siempre, pero pudieron hacer que la película funcionara sin las escenas.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com