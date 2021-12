La forma en la que se estafa en la Notaría 35 de la ciudad de Puebla tiene una lógica simple: se firma el protocolo notarial, se paga…, y la notaría no realiza ningún trámite. ¿Qué les da valor para robar en despoblado? La impunidad de la que gozan José Manuel Morales Mercado y Ernesto Zambrano Ramos, este último hijo del exnotario Álvaro Zambrano Vázquez.

Morales Mercado pagó y paga a varios notarios de Puebla, entre ellos a Zambrano Ramos, a cambio de que lo dejen usar papelería, sellos y de falsificar incluso firmas. Y así anda por la vida.

El 14 de octubre de 2020 fue cancelada la patente de Notario Titular de la Notaría Pública 35 del distrito judicial de Puebla, Puebla, otorgada a Zambrano Ramos. Hasta antes de esa fecha ya era mucho el daño a quienes buscaron sus servicios y se encontraron con José Manuel Morales Mercado.

Entre las razones por las que le fue cancelada la patente se encuentran que “fue negligente en su actuar al establecer y abrir su Notaría Pública, al no cumplir con totalidad en lo establecido por los artículos 57 y 58, de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, por lo que su actuar fue conducido con vicios no convalidables y por ende carece de validez jurídica, por lo que, con independencia de otros vicios detectados, el procedimiento seguido y los actos respectivos habrían sido ilícitos, carentes de validez jurídica y resultarían nulos de pleno derecho, por la afectación del interés general al contravenir a sabiendas una ley de orden público.”

Zambrano Ramos le rentó la notaría a Morales Mercado y éste, ufano y gozoso, se dio a la tarea de embaucar a todo aquel que se le pusiera enfrente sin que le importara mucho que se tratara de encargos de personas tan poderosas en el mundo de los notarios, como Margarita Mena Caritá, que en el año 2018, en el periodo conocido como morenovallismo, era Directora de Notarías, y ya en la actual administración fue titular de la Dirección General del Notariado.

Una de las decenas de estafadas es Andrea, a quien así llamaremos para proteger su identidad. La mamá de Andrea, una persona de la tercera edad, le pidió a Mena Caritá asesoría para iniciar el trámite y escriturar una casa. A pesar de la confianza depositada en ella, Mena Caritá mandó a quien le pedía ayuda a la Notaría 35 con Zambrano Ramos, que nunca da la cara, y Morales Mercado, que se presenta como notario titular.

Andrea inició desde 2018 el trámite de escrituración y “sólo me dieron pretextos para no hacer nada. Fui al Registro Público de la Propiedad y no dieron de alta mi protocolo de escrituración (…) fui a tramitar las claves catastrales, algo que también me dijeron que ya habían hecho, pero no hicieron nada” y Morales Mercado sólo le responde que le vale, que él no tiene por qué dar explicaciones a nadie.

En la Notaría siempre hubo un pretexto para no hacer las cosas: que la pandemia, que el gestor. Y ahora, aunque Andrea sacó sus papeles una semana antes de que el gobernador Miguel Barbosa cerrara la notaría, sus permisos caducaron, pide copias de lo que firmó y le responden que le pertenece al notario, que lo rompieron, que tacharon, que no pasó, que no tiene validez.

Morales Mercado afirma que él le hizo un favor a Margarita Mena Caritá, pero ya no tiene porqué seguir haciéndolo. Andrea ha ido también a la Dirección de Notarías donde “lo único que saben decir es que se amparó Ernesto Zambrano Ramos para no ser molestado.”

Y la notaría fue cambiada de domicilio: donde atienden, de 9 a 17 horas en la colonia Huexotitla ahora lo hace en avenida 37 Oriente, en la colonia Anzures. Lo de atienden, claro, queda en un buen deseo cuando el 7 de mayo pasado uno de los afectados dijo que “(…) llevo más de siete meses esperando la escrituración de un predio y es momento que aún no me la dan y no contestan llamadas. No lo recomiendo, solo dan largas y largas”.

O bien un 6 de julio de 2021: “(…) el 2 de julio hablé personalmente con el Lic. Zambrano me dio su tarjeta y que le llamara hoy 6 de julio y nunca me contestó. Llevo tres años sin que me entreguen mis escrituras. Son lo peor.”

O antes, un 10 de febrero: “(…) también soy una afectada por estas personas, el licenciado Antonio Díaz quien se supone lleva mi trámite me dijo que se habían cambiado así mismo le informo que ya cambiamos de domicilio ahora están en la Avenida 37 Oriente 1007, colonia Anzures, ya no me contesta ni se deja ver.”

Al Margen

