«La Sirenita» desata críticas por cambiar el tono de piel de Ariel

Hace unos días Disney reveló las primeras imágenes del live-action de «La Sirenita» (The Little Mermaid). Este primer adelanto no cayó muy bien entre miles de cibernautas, quienes aprovecharon la ocasión para nuevamente criticar la decisión de cambiar el tono de piel del personaje de Ariel.

Disney anunció el live-action de «La Sirenita» hace un par de años y pronto llegó la revelación de la actriz que encararía el papel principal. Se eligió a Halle Bailey, una actriz afroamericana. Esto generó polémica y no fueron pocos los que no aceptaron que la nueva adaptación tenga como protagonista a alguien de piel oscura.

Algunos apuntan a que Halle Bailey no cumple con la imagen que todos tenemos de este personaje gracias al clásico animado de Disney. Una chica de piel blanca, pelirroja y de ojos azules.

Sin embargo, también hay quienes se pronuncian a favor del cambio. En este sentido, muchos fans hablan de la importancia de la representación o las distintas adaptaciones que hay del cuento de «La Sirenita». Apuntan a que el color de piel o el pelo del personaje no cambia para nada la historia.

«La Sirenita» es una adaptación directa de la película animada que se estrenó en 1989. Esta, a su vez, también fue una versión libre del cuento escrito por Hans Christian Andersen.

La nueva cinta es protagonizada por Halle Bailey y dirigida por Rob Marshall. Llegará a los cines del mundo el 25 de mayo de 2023.

Foto: Agencias

