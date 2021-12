La transparencia es una regla de oro, afirma AMLO sobre SCJN y el «Decretazo»

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, dijo que es “completamente falso” lo que publican medios de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se niega a dialogar con la comunidad estudiantil.

Alertó a la población mexicana sobre un medicamento que ha circulado por el país sin tener los permisos sanitarios necesarios. Acusó que el fármaco está elaborado por un laboratorio fantasma y pidió no consumirlo, ante el riesgo que esto supone y acudir al médico en caso de haberlo ingerido.

“Compartimos información para evitar el uso de medicamentos que carecen de permisos. El fármaco llamado pantoprazol carece de permiso, se recomienda suspender su uso. Este fármaco elaborado por laboratorio fantasma. Para que tengan cuidado y suspendan el uso de pantoprazol.” Elizabeth García Vilchis

Elizabeth García Vilchis, Foto: Especial.

INE y la Revocación de Mandato

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara al Instituto Nacional Electoral (INE) ajustar su presupuesto para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del Presidente, López Obrador señaló que el fallo es un precedente histórico, independientemente del resultado. Detalló que de esta manera se logrará dejar sentadas las bases para que la democracia participativa sea una realidad en México.

«Las dos resoluciones de la Corte son buenas. Primero decide, resuelve que ese tiene que hacer la consulta para el día 10 de abril, es la revocación del mandato. Se tienen que instalar casillas y se le va a preguntar a al gente si continúe en la Presidencia de la República a quien ya saben ustedes, o quieren que renuncie; (…) es histórico.» Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

🔴 #EnVivo | "Fue buena la decisión de la @SCJN", dice AMLO sobre el fallo de la Corte que pide a su gobierno transparentar la información sobre las obras insignias de su administración #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/Wekdda7RpK — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) December 15, 2021

Sobre el «Decretrazo»

El mandatario celebró la resolución de un ministro de la Suprema Corte que señala que el acuerdo que cataloga el acuerdo para que las obra prioritarias del gobierno federal sean objeto de seguridad nacional, es válido. Además, sostuvo que mediante el documento no se buscaba ocultar información, y recordó que la SCJN ordenó transparencia en la construcción de los proyectos. “Los adversarios dijeron que lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto, es mentira. Ahora la Corte dice ‘adelante con el acuerdo’, o no lo impide, pero debemos presentar información, que es nuestra responsabilidad. Entendemos que la transparencia es una regla de oro”, explicó.

Te puede interesar: SCJN detiene el «Decretazo» de AMLO

Guatemala

López Obrador habló por teléfono con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, para expresarle sus condolencias por la muerte de varios de sus ciudadanos tras la volcadura de un tráiler con migrantes en Chiapas. Afirmó que ambos gobiernos están trabajando para evitar este tipo de “desgracias que nos duelen mucho”. “Hablé con el presidente de Guatemala para expresarle nuestro pesar, nuestra tristeza y le pedí que transmitiera nuestro pésame a los familiares de las víctimas, hablé con él por teléfono al día siguiente del accidente. La relación de las cancillerías han seguido siendo de amistad y de coordinación y de apoyo, estamos unidos”, declaró.

PRI y la Reforma Eléctrica

El mandatario hizo un llamado al PRI para que rectifique su postura respecto a la reforma eléctrica, pues aseguró que de esta manera se beneficiará a los consumidores y se podrá rescatar esta industria. Agregó que de esta manera, ayudarían a definir su movimiento mucho más que pronunciarse como de centro izquierda. “Sería muy bueno que rectificaran, porque son momentos de definiciones, y ojalá y apoyaran la reforma eléctrica, eso ayudaría más que mil pronunciamientos de que son revolucionarios, de que son demócratas, de que son centristas, hechos, no palabras. Y sí, estamos viviendo momentos de definición, porque en el caso de la reforma eléctrica”, apuntó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el PRI vota en contra de la reforma eléctrica estaría traicionando sus orígenes, a Lázaro Cárdenas y hasta a Adolfo López Mateos, por lo que “sería muy bueno que rectificaran porque son momentos de definiciones”.

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com