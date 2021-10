La UNAM se derechizó, expresa López Obrador; críticos lo condenan

Por Agencia Reforma y El Ciudadano México

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a las universidades públicas, especialmente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por haberse sometido al pensamiento neoliberal. Indicó que la máxima casa de estudios del país fue silenciada durante muchos años, pues no surgió una crítica a este modelo que legitima la privatización. Aseguró que «la universidad se derechizó».

Añadió que algunos economistas de la UNAM fueron silenciados por defender un modelo alternativo al neoliberalismo. Dijo que la crítica a este modelo no surgió de esta institución. Cuestionó, en este sentido, su ausencia en movimientos estudiantiles como “Yo soy 132”.

“Si se requiera una sacudida y es una gran universidad, pero no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM. Que la universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante. Al contrario, muchísimos intelectuales de la UNAM se dedicaron a legitimar la privatización. Salinas los coptó a casi todos”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México