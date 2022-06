La unidad dentro de las fuerzas políticas es muy importante: Barbosa

“La unidad dentro de las fuerzas políticas es muy importante”, señaló el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, después de las declaraciones realizadas el pasado 28 de mayo por el senador, Ricardo Monreal Ávila, quien hizo un llamado a la unidad entre los militantes de Morena en Puebla.

El pasado sábado, el senador Ricardo Monreal en su visita a Puebla exhortó a los militantes de Morena a mantener la unidad al interior del partido de cara al proceso electoral de 2024, al respecto, el mandatario estatal le pidió que se involucre más en los trabajos realizados por su gobierno, pues afirmó, “siempre son necesarios”.

Por otra parte, durante su estadía en Puebla, Monreal Ávila aseveró que fungiría como un mediador entre el gobernador Miguel Barbosa y el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco para mantener la unión de Morena en Puebla.

En ese sentido, Barbosa Huerta reconoció que es importante la unidad al interior de los diferentes partidos políticos, no obstante, señaló que la desunión en Morena prevalece por aquellas personas que no forman parte del movimiento que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“La unidad dentro de las fuerzas políticas es muy importante para dar pasos hacia delante, lo que se observa en la mayoría de los partidos políticos, son divisiones por el poder político interno en la vida eterna de los partidos, en Morena eso no se ha sabido superar, pero no es tan relevante porque el peso político no está en Morena como partido, está en el movimiento de Andrés Manuel López Obrador”