Lady Tacos de Canasta es candidata al Congreso de la Ciudad de México

La famosa vendedora de tacos de canasta de la Ciudad de México, Marven o también conocida como Lady Tacos de Canasta, se destapó como candidata a una diputación para el Congreso de la capital del país.

De acuerdo con medios nacionales, Marven se unió al Partido Equidad, Libertad y Género (Elige), para representar a las personas de la comunidad LGBT+, así como a vendedores y vendedoras ambulantes, comunidades a las que ella pertenece.

Lady Tacos de Canasta, quien es originaria de Oaxaca y una persona muxe, el tercer género de la región del Istmo de ese estado, competirá por la diputación del Distrito 32, con cabecera en Coyoacán.

En una entrevista con el medio Expansión Política, Marven contó que está acostumbrada a las críticas, pero que eso no la detendrá para buscar un escaño y que personas de la comunidad LGTB+ y ambulantes tengan representación en el Congreso capitalino.

“He estado preparada toda la vida para la crítica, he vivido toda mi vida criticada, señalada, reprimida, con esta homofobia… Entonces, tantito más no me caería nada mal”.

Marven