Lamentamos que el Congreso quiera legislar electoralmente: dirigencia de Morena sobre la investigación a Claudia Rivera

“Respetamos las instituciones pero lamentamos que el Congreso sirva para legislar electoralmente y no para legislar a favor de los ciudadanos”, esa fue la respuesta del presidente estatal de Morena, Edgar Garmendia de los Santos, al anuncio de la presidenta del Congreso poblano, Nora Merino Escamilla, de investigar los actos anticipados de campaña de la candidata a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

Garmendia de los Santos dio una conferencia de prensa la tarde de este domingo para anunciar, entre otras cosas, que el partido arrancará sus respectivas campañas electorales locales a las “cero horas” del 4 de mayo.

A la pregunta de cómo se tomó al interior del partido el anuncio de la también morenista Nora Merino, quien además es la presidenta de la Junta de Coordinación Política, de investigar y en su caso denunciar a Claudia Rivera por actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos para promover su imagen, Garmendia de los Santos lamentó la postura que ha tomado la presidenta del Congreso.

Es de recordar que Nora Merino y Claudia Rivera, pese a ser compañeras de partido, están distanciadas. Merino se ha manifestado en contra de la candidatura de Rivera y pertenece al grupo de morenistas que apoyaron a Gabriel Biestro en sus aspiraciones para ser candidato a la alcaldía.

En ese sentido, la semana pasada y en su carácter de presidenta del Congreso, Nora Merino anunció que, desde el Poder Legislativo, promoverá una investigación y en su caso denuncia en contra de Claudia Rivera por actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos para promover su imagen.

Estos señalamientos vienen de una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), organismo que determinó que la candidata sí cometió estos actos. Por su parte, Rivera Vivanco anunció que apelará la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sobre estos actos hallados por el TEEP, el dirigente estatal de Morena expresó que mientras no exista una resolución que le quite la candidatura a Rivera Vivanco, el plan es iniciar su campaña a primera hora del martes 4 de abril: «Claudia Rivera es nuestra candidata hasta que no se demuestre lo contrario”.

El caso Gabriel Biestro y el caso Saúl Huerta

Asimismo, Garmendia de los Santos evadió la interrogante sobre si Morena promoverá la expulsión de Gabriel Biestro, pues el diputado con licencia y militante mantiene una lucha por hacerse de la candidatura a la alcaldía lo que ha provocado división al interior del partido.

«Él (Gabriel Biestro) conoce muy bien los procesos, nosotros estamos enfocados en nuestros compañeros. Gabriel sabe que no podemos atacar a nuestros compañeros”. Edgar Garmendia de los Santos

Y es que la semana pasada Biestro evidenció que la designación de Claudia Rivera como candidata a la presidencia municipal de Puebla no se determinó por encuesta.

En ese sentido, Garmendia dijo que como parte de los estatutos de Morena, “las encuestas se pueden ocupar pero no son definitivas”.

Por otro lado, refirió que Saúl Huerta ratificó su renuncia como candidato al Distrito federal 11.

Sin embargo, la comisión de selección aún no tiene al reemplazo del también diputado señalado de presunto abuso sexual contra al menos dos menores, aunque analiza perfiles.