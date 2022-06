Lamentan organizaciones civiles desacuerdos en nombramiento de comisionado Itaipue

Observatorios y organizaciones civiles, entre ellos el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J, lamentaron que la falta de consensos en el Congreso del Estado frenara el nombramiento de la nueva comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE).

A través de un comunicado, ofrecieron su apoyo para colaborar con los 41 diputados en este proceso de selección, mediante un parlamento abierto y sobre todo durante las comparecencias y evaluaciones de los interesados.

También, le recordaron al Congreso local la situación por la que atraviesa el instituto, que ha funcionado con el personal incompleto, lo que podría traducirse en retrasos en la entrega de información, y que ha atravesado varios procesos de selección fallidos.

Los organismos confiaron en la disposición del diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), quien se comprometió a reponer el proceso a la brevedad y pidieron que la designación se realice en este periodo ordinario de sesiones.

El documento fue firmado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J, el Observatorio Con los Ojos Abiertos: Por el derecho a la verdad, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, el Observatorio de Designaciones Públicas, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Puebla y Nodo de Transparencia.

El presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, confió en que en esta ocasión sí se logren los acuerdos que se necesitan para nombrar al nuevo integrante del ITAIPUE, y que pueda realizarse en este periodo ordinario de sesiones.

Añadió que no habrá candados para ningún aspirante, incluso para los que participaron en el proceso anterior, quienes tendrán hasta el próximo jueves 23 de junio para entregar su documentación.

“Son 41 votos, se necesitaban 28 votos. Se dejó este tema porque no llegamos a los consensos, no llegamos a los acuerdos necesarios y no se alcanzó la mayoría que se requería para la designación. Ahora hay que cabildear perfectamente bien”