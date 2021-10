Las Diablitas de Hondzonot: mujeres indígenas que rechazan machismo con el softbol

Las Diablitas de Hondzonot son un equipo de softbol que desafía la cultura machista del sur de México. Lo forman 10 mujeres de la localidad que le da nombre al equipo: Hondzonot en Tulúm, Yucatán; son 400 habitantes y un aproximado de 80 viviendas. 100 por ciento de la población es comunidad indígena, el 89 por ciento habla una lengua indígena y el 36 por ciento no habla español.

A diferencia de varios equipos, ellas juegan con sus propias reglas de vestimenta. No utilizan zapatos y su uniforme no son jerseys o deslizaderas, sino que utilizan huipiles yucatecos. Para jugar cualquier deporte no es necesario contar con los mejores artículos, ni estar en las canchas y ellas lo demuestran. Además, desafiaron las ideologías machistas de la comunidad; en un principio las mujeres no jugaban softbol en Hondzonot debido a que las consideraban ‘malas’. Esto último las motivo a llamarse ‘Diablitas’.

Las Diablitas Hondzonot durante un juego. Foto: Elizabeth Ruiz de Cuartoscuro

“Las mujeres aquí nunca salían a jugar, que no nos hablaban por los maridos, que son personas así que rebeldes y eso y pues decían vamos a ponernos ‘Diablillas’ porque nos dicen que somos malas”, Fabiola May, capitana del equipo para Televisa

Las redes sociales les dieron mayor visibilidad. Varios usuarios difundieron imágenes y videos de sus juegos desde 2019. Esa popularidad acompaña apoyo de la comunidad. Empresarios de la región patrocinan sus juegos, así como apoyan la asistencia a sus juegos dominicales. En marzo de 2021 asistieron a la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin tener la palabra, dejaron una petición por escrito para mejorar la cancha donde practican; sin embargo hasta la fecha no han recibido respuesta.

