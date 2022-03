Por Onel Ortíz Fragoso / @onelortiz

Las recomendaciones del Parlamento Europeo causaron gran revuelo en los medios y las redes sociales, pero provocaron más la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a los legisladores del viejo continente. Este fin de semana abundaron las descalificaciones cruzadas. Se habló poco sobre el texto de las recomendaciones y menos del contexto en el cual se realizaron.

Sobre el texto. De acuerdo con la traducción al español, disponible en el sitio oficial del Parlamento Europeo, las trece recomendaciones a México y a su gobierno se sustentan en catorce consideraciones; las cuales, después de su análisis sistemático e integral, como dicen los abogados, se revelan como sesgadas, cargadas de adjetivos e información parcial. No considera fuentes oficiales. Dan como verdaderas las versiones de los adversarios políticos del Gobierno de México y del proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Son consideraciones injustas con los mexicanos y engañosas con los pueblos de Europa, con los que nuestro país tiene estrechas relaciones culturales, sociales y económicas; así como estrechos vínculos de amistad y solidaridad. Para saber de qué hablo, van algunos ejemplos de los muchos existentes en las recomendaciones.

En el considerando A, redactan un largo y alarmista párrafo, describiendo la situación que vive México, pero el único dato que aportan para basar su dicho es el dato de las “diecisiete personas” que fueron asesinadas el pasado 27 de febrero. ¿Por qué los parlamentarios afirman que fueron 17? ¿Cómo comprobaron ese número cuando las investigaciones aún están en proceso?

En el considerando B, dicen que “desde hace mucho tiempo” México es el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona de guerra. ¿Cuánto es mucho tiempo para el Parlamento Europeo? ¿Habla de este gobiero? ¿De este siglo o del siglo pasado? En el considerado C, señalan que seis periodistas fueron asesinados este año, pero no dice que en varios de estos terribles hechos ya existen detenciones. No hay impunidad.

En el considerando D dicen que 68 defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde 2018, pero no señala nada de los gobiernos anteriores, donde no se denunciaba y si se presentaba la denuncia, quedaba en la congeladora.

En el considerando I, afirman sin ningún sustento que el Estado Mexicano ha utilizado Pegasus, pero no dice que dicha utilización no ocurrió en el actual gobierno, sino en las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y por gobiernos estatales de los partidos a los que pertenecían estos dos expresidentes.

Podemos seguir escribiendo del texto, dediquemos unas líneas al contexto. La derecha está mejor organizada que la izquierda. Las empresas, particularmente algunas españolas, tienen cabilderos e intereses en todos los espacios de opinión y decisión de Europa. ¿Quién cabildea a favor de México? Sería conveniente el incremento de las relaciones con las fuerzas políticas de centro izquierda e izquierda.

Si bien el contexto de violencia existe en México, es preciso ponderar los avances, corregir los errores y mejorar estrategias. Sirva este capítulo con el Parlamento Europeo para que el Gobierno de México reconfigure sus relaciones con Europa y otras regiones del mundo.

La política es de bronce.

