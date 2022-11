Le obsequian penal y CR7 pasa al libro de los récords

El gol de Cristiano Ronaldo contra Ghana, que lo colocó como el único futbolista en anotar en 5 Copas del Mundo, y la victoria de Brasil sobre Serbia, por dos goles a cero, fueron lo más sonado en la jornada de este jueves en Qatar 2022.

Portugal y CR7 derrotaron por 3 a 2 a una selección de Ghana, incómoda, pero errática que estuvo a centímetros de lograr el empate en el último minuto del partido.

El encuentro abrió con un penalti muy favorable a CR7 quien lo anotó para pasar al libro de los récords como el único que ha anotado gol en cinco Copas del Mundo.

Los portugueses se colocaron a la cabeza del grupo H con tres puntos.

Por su parte, Uruguay empató a cero con Corea del Sur en un partido tozudo y con escasas acciones en las respectivas áreas. Ambas selecciones quedaron con 1 punto, y en el fondo, Ghana, con cero.

Más tarde, Brasil, otro mimado por los árbitros, batalló con Serbia, conjunto disciplinado y rudo pero sin chispa. Tarde ya en el segundo tiempo, los cariocas pudieron abrir el marcador mediante un rebote afortunado y casi al final hicieron el segundo gol.

De este modo, los brasileños se ubicaron cómo líderes del grupo G, junto con Suiza que pasó sobre Camerún.

Con estos partidos culminó la primera ronda de la fase de grupos y ya todos los participantes jugaron una vez.

Este viernes tendrán lugar los encuentros Gales vs Irán, Qatar vs Senegal, Países Bajos vs Ecuador, y el más atractivo de la jornada, Inglaterra vs Estados Unidos.

