Legisladores de Morena participarían en renovación del partido

Legisladores poblanos por Morena manifestaron, en el Congreso del Estado, sus intenciones de participar en el proceso de renovación del comité ejecutivo estatal del partido.

A unas horas de finalizar la etapa de registros de aspirantes a la dirigencia y los 15 consejos estatales del partido, legisladores emanados de Morena afirmaron que esperan que el proceso de renovación se efectúe sin inconvenientes.

A su vez, algunos de ellos manifestaron su interés por participar por alguno de los consejos estatales, entre ellos, Daniela Mier Bañuelos, quien anunció su registro para el proceso del distrito 12 del estado de Puebla.

Reconoció que dentro del partido, hay cosas con las que ella está en desacuerdo, al tiempo que aseguró que el proceso es un ejercicio importante para todos los militantes de su partido.

“Me reservo mis comentarios porque hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero vamos a darle tiempo, en mi caso yo sí opte por participar como consejera. Yo creo que es un tema justo, un tema democrático para todos los que somos militantes de Morena, creo que tenemos que poner orden y sobre todo, ser fieles a nuestros principios, no mentir, no robar, no traicionar, al final, yo deseo que sea lo mejor para todos los morenistas”

Daniela Mier Bañuelos

Diputada local